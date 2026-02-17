¡Ö±øÊª¤Þ¤ß¤ì¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤Ï²áµî¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤«¡¡¡ÖÃæÆ»¡×ÍîÁªÁÈ¤ÎÆþÅÞ´õË¾Áê¼¡¤°¥â¥Æ´ü¡Ö¶ÌÌÚ¡¦¹ñÌ±Ì±¼ç¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¹çÊ»¤·¤Æ¤Ç¤¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡Ê°Ê²¼¡¢ÃæÆ»¡Ë¤Ï8ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤Ç167µÄÀÊ¤«¤é49µÄÀÊ¤Ë·ã¸º¤·¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï202¿ÍÃæ7¿Í¤·¤«ÅöÁª¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤¯Ï¢¹ç¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï1µÄÀÊÁý¤Î28µÄÀÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£´°Á´¤ËÃæÆ»¤òÅ¥½®¤È¸«¤¿½êÂ°µÄ°÷¡¢¸µµÄ°÷¤é´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÂåÉ½¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ç¡Ö¡ÊµìÎ©Ì±¸õÊä¤«¤é¡ËÅÅÏÃ¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÏÅöÁª¼Ô¿ô¤³¤½¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡Ö¥â¥Æ´ü¡×¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¬¡¢°ÜÀÒ´õË¾¼Ô¤é¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö·ã¥ä¥»¡×¤¹¤ëÁ°¤Î¹â»Ô¼óÁê¡¡¸½ºß¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï12Æü¡¢¡ÖBS¥Õ¥¸LIVE¡¡¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡ÊBS¥Õ¥¸¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¦µìÎ©Ì±¸õÊä¤«¤éÅÅÏÃ¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤â¸½ÍµÄÀÊ¤ò¥®¥ê¥®¥ê³ÎÊÝ¤·¤¿·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¸µ¤ò1²ó¡¢¸Ç¤á¤Æ¡¢È¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡£À¯ºöÂÎ·Ï¡¢¹Êó¤Î¤¢¤êÊý¡¢ÃÏÊýÁÈ¿¥¤ò¤¤Á¤Ã¤È¤â¤¦1²ó¡¢¼¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¦¼¡¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁªµó¤È¡¢ºÆÍèÇ¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÂ¸µ¤ò¸Ç¤á¤ëºî¶ÈÈ´¤¤Ç¡¢¤è¤½¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¦¤¿¤À²æ¡¹¤ÏÀ¯ºöËÜ°Ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£À¯ºöÍýÇ°¤¬°ìÃ×¤¹¤ëÊý¤¬°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¹Í¤¨¤ë¡£
¹ñÀ¯·Ð¸³¼Ô¤òÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ
¡¡º£²ó¤Î½°±¡Áª¤ÇÃæÆ»¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï46¤ÎÁªµó¶è¤ÇÂÐ·è¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤äÂ¾ÅÞ¤Î¸õÊä¤òÍø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌîÅÞÂ¦¤Ç°ìËÜ²½¤¹¤ì¤ÐÂ¿¾¯¤Ï¼«Ì±É¼¤òºï¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃæÆ»¤â¹ñÌ±Ì±¼ç¤â¾ù¤ë»ÑÀª¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºò½©¡¢¼ç¤È¤·¤ÆÎ©Ì±¤¬¶ÌÌÚ»á¤ò¼óÁê¸õÊä¤È¤·¤ÆÃ´¤°²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÊªÊÌ¤ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡Ø¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Î°äº¨¤¬¤½¤Î¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤È¡¢À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡£
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÏËýÀÅª¤Ë¸õÊä¼ÔÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Î©Ì±¤ÎÍîÁªÁÈ¤«¤éÀ¯¼£Åª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç°ìÃ×¤Ç¤¤ë¸õÊä¤¬¤¤¤ì¤Ð¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºò²Æ¤Î»²±¡Áª»þ¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬°ìÈÌ¸øÊç¤·¤Æ¤¤¤ëÁªµó¤ò»Ö¤¹¿Í¤Î¼Á¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶ÌÀÐº®¸ò¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¡ÈÀÐ¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤À¡É¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¶ÌÌÚ»á¼«¿È¡¢¿Íºà°éÀ®¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¤â¹ñÀ¯·Ð¸³¼Ô¤òÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤¹¤ëÊý¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ö±øÊª¤Þ¤ß¤ì¡×È¯¸À
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»²±¡Áª¤ÇÈæÎãÂåÉ½¤ËÍÊÎ©¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿»³Èø»ÖºùÎ¤¡¦¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¸øÇ§¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¤á¤°¤ë¥´¥¿¥´¥¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö»³Èø¸øÇ§ÌäÂê¡×¤À¡£»³Èø»áÍÊÎ©¤òÈ¯É½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤¬²¼Íî·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¸«¤Æ¤ÎÈó¾ð¤ÊÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¶ÌÌÚ»á¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤ËÂç¤¤¯¶Á¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Åö»þ¡¢¡Ö»³Èø»Â¤ê¡×¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±ÊÅÄÄ®¼èºà¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤â±ï¤Î¿¼¤¤¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢ËÙÅÄ¶¬»á¤Ï»³Èø»á¤ò´Þ¤àÆ±ÅÞ¤Î¸øÇ§¸õÊä4Ì¾¡ÊÂ¾£³Ì¾¤Ï°Ý¿·¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Á°½°±¡µÄ°÷¤ÎÂÎ©¹¯»Ë»á¡¢Î©Ì±¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Á°»²±¡µÄ°÷¤Î¿ÜÆ£¸µµ¤»á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅÞ¤ä¼«Ì±ÅÞ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ»²±¡µÄ°÷¤ÎÌô»Õ»ûÆ»Âå»á¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¡Ö±øÊª¤Þ¤ß¤ì¡×¤È¹óÉ¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê´ØÏ¢µ»ö¡§¡È±øÊª¤Þ¤ß¤ì¤Î»Í¿Í½°¡É¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ò¹óÉ¾¤·¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬ËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¸õÊä¤·¤«Î©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡×¡¡¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Î¸«²ò¤Ï¡Ë¡£
À¯¼£¤òÌÜ»Ø¤¹¿Íºà¤¬
¡Ö¹ñÀ¯¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤È¤«¡¢¼çµÁ¼çÄ¥¤¬´°Á´¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤ò½ü¤¡¢À¯³¦Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¿Íºà¤¬Ìç¤ò¤¿¤¿¤¯¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼«Ì±¤«¤é¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ì±¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é¡È¤½¤ì°Ê³°¤ÇÀª¤¤¤Î¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¡É¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¹ñÌ±Ì±¼ç¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¼«Ì±¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤º£¤Ï¡¢Í¾·×¤Ë¤½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
ÌîÅÞÆâ¤Ç¤â¸õÊä¼Ô¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ï·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Ï½°±¡Áª¤Ç¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤è¤ê¤â¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²¡×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë·Ç¤²¤Æ11µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨Â³¤±¤ë¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¤ª³ô¤òÃ¥¤¦Æ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Íºà¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¹ñÀ¯·Ð¸³¼Ô¤òÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶ÌÌÚ»á¤Î¹Í¤¨¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÂçÎÌÀäÌÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤ëÃæÆ»¡ÊµìÎ©Ì±¡ËÍîÁª¼Ô¤ò½¦¤¦¤³¤È¤Ï¹çÍýÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡È±øÊª¤Þ¤ß¤ì¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òºî¤ì¤ÐµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×Á°¤Ë¡¢Í¥½¨¤Ê¡Ö¼êÀª¤òÁý¤ä¤¹¡×¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
