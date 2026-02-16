ラッパーのSKRYUがワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューすることが発表された。2月25日（水）にはメジャーデビューEP「絶」が配信リリースされる。

SKRYUは4THCoastを代表する Disryから大街道サイファーを受け継ぎキャリアをスタートし、数々のMCバトルでの優勝経験を持つ。これまでに「超Super Star」「How Many Boogie」「Heated」などバイラルヒットを積み上げ、昨年はヒップホップアーティストとしては初の幕張メッセ 国際展示場ホールでのワンマンライブを開催し話題となった。

メジャーデビュー作となる「絶」（読み：ゼツ）は、はShin Sakiura、maeshima soshi、ES-PLANT、Noconocoといった豪華プロデューサー陣を迎え、全5曲を収録。サウンドはヒップホップのみならず、幅広いジャンルを多岐にわたる。コミカルなワードセンスの中に光るテクニカルなラップ、そしてふと覗かせる哀愁と決意。人生のドライブから、“老後のスター”の空想、そして辿り着く心象風景まで。あらゆる感情のブレーキを壊し、リスナーを未だ見ぬ絶景へと誘う意欲作が完成した。

一連の発表とあわせ、「絶」のティザー映像も公開されている。

SKRYUは今作をひっさげ、3月4日からはZeppツアーを開催する。

◆ ◆ ◆

■SKRYUコメント

世界に羽ばたく超スーパースターになるために、ワーナーミュージックからメジャーデビューします。

お世話になった皆さんに恩返しができるように、これからもたくさんのワクワクを届けたいと思います。

◆ ◆ ◆

■＜SKRYU 絶(Zepp)Tour 2026＞

2026年3月4日（木）【神奈川】 KT Zepp YokohamaOPEN 18:00 / START 19:00

2026年3月5日（金）【神奈川】 KT Zepp YokohamaOPEN 18:00 / START 19:00

2026年3月14日（土）【北海道】 Zepp SapporoOPEN 18:00 / START 19:00

2026年3月17日（火）【愛知】 Zepp NagoyaOPEN 18:00 / START 19:00

2026年3月19日（木）【福岡】 Zepp FukuokaOPEN 18:00 / START 19:00

2026年3月26日（木）【大阪】 Zepp Osaka BaysideOPEN 18:00 / START 19:00

2026年3月27日（金）【大阪】Zepp Osaka BaysideOPEN 18:00 / START 19:00 チケットはこちら： https://eplus.jp/skryu2026tour/