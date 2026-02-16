ガールズバンド「NEMOPHILA」のボーカリストmayuが15日、X（旧ツイッター）を更新。ライブ中に痴漢被害を受けたとして、怒りをあらわにした。

同バンドは15日、全国ツアーの山梨公演を開催した。mayuはライブ後、「今日の甲府ライブありがとうございました！」とメッセージを掲載。感謝を述べつつ、「ステージを降りる＝身体を触っていいではないからな？」と観客に忠告した。フロアに降りた際に痴漢被害を受けたそうで、「肩とか背中とか手とか、常識の範囲でいい所もあるが今日はガッツリ右乳触った奴いたからな？ それはチカンです。犯罪です」と怒りを示した。

「ステージを降りてきたから自己責任ってのはあまりにも残酷な考え方じゃないかな、って私は思う」と続けるmayu。ライブの模様はカメラで撮影されているとして、「犯人見つけたら証拠として警察に提出します」と警察への相談も視野に入れていることを明かした。「普通に嫌な思いしたしね！やめてや！次現行犯で見つけたら本気で殴ります！触ったお前、覚悟しろよな。絶対見つけるからね？」と不快感をあらわにしている。

「NEMOPHILA」は、2019年に結成し、現在は4人体制で活動しているバンド。2024年には、初の日本武道館公演を開催した。