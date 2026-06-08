筋肉や性機能を維持しつつ老いを遠ざけるためには、普段から「テストステロン」が出やすい暮らしを送ることが肝腎だ。筋肉をつけるには、たんぱく質を含む食べ物を食べるほか抹茶を飲むことも効果的だが、他には“こんな食材や料理”も――。【前編記事】『「テストステロン不足」であなた史上最悪のカラダに…筋肉にメンタル、さらに生殖能力まで衰える』よりつづく。もつ鍋は“最強のテストステロンアップ料理”米オクシデンタル