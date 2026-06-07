ソフトバンクは７日のＤｅＮＡ戦（横浜）に４―２で勝利した。延長戦までもつれた一戦は１２回に庄子雄大内野手（２３）の決勝セーフティスクイズなどでホークスが２点を勝ち越した。１０回に一死満塁の好機をつぶしていた庄子は「ここで決めなかったら今後の野球人生が結構左右されるくらい（の気持ち）」と決死の覚悟で決勝点をもぎ取った。この日は試合前からあいにくの空模様。試合時間４時間４１分に及ぶ激戦に加えて終盤