西田亮介氏が自身のYouTubeチャンネルで「副首都法案が憲法違反？！衆議院予算委員会での中道改革連合伊佐進一先生の質問の意味とは？ 日本国憲法第92条と副首都法案を中心に 2026/06/05 【10分で深掘る時事問題】」を公開した。動画では、大阪維新の会が推進する副首都法案と3度目となる大阪都構想への挑戦をめぐり、衆議院予算委員会で指摘された「憲法違反の疑い」について、その論理と背景を詳しく解説している。 背景とし