6日から栃木県宇都宮市の住宅街周辺などでクマの目撃情報が相次いでいます。クマの行方はわかっておらず、警察や猟友会などが警戒を続けています。7日未明、JR宇都宮駅からおよそ2キロの距離にある商店街でクマが次々と目撃されました。警察によりますと、クマは体長1メートルほどとみられ、宇都宮市内の住宅街や繁華街などで6日午前からクマの目撃情報が40件以上相次いでいます。クマを見た人「向こうの端の方のフェンスから登っ