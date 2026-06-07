ランコムから、ベストセラーファンデーション「タンイドル ウルトラ ウェア」シリーズの新作として、数量限定ハイライター「タンイドル ウルトラ ウェア シェイプ スティック」が登場します。ひと塗りで透明感あふれる“グラススキン”を演出し、理想の立体感を自在に叶える注目アイテム。上品なつや感と使いやすさを兼ね備えた新作は、毎日のメイクをワンランクアップしてくれそうです♡ グラスス