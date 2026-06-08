栃木・宇都宮市で、クマの目撃情報が相次ぎ、警戒を強めています。7日午前2時ごろに宇都宮市中心部の商店街で撮影された防犯カメラ映像には、突然現れたクマに驚いて逃げている人の様子が映っています。宇都宮市では、6日早朝からこれまでに10件ほどのクマの目撃情報が寄せられ、市や警察が警戒にあたっています。市によりますと、7日夜から8日未明にかけては西川田町にある中学校や市民センターの付近のほか、簗瀬町でも目撃情報