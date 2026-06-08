雑誌製作に携わる業務をフリーランスのライターらに委託した際に取引条件を明示していなかったなどとして、公正取引委員会が近く、東証プライム上場の出版大手「ＫＡＤＯＫＡＷＡ」（東京）のフリーランス取引適正化法違反を認定し、再発防止を求める勧告を出す方針を固めたことが関係者への取材でわかった。関係者によると、同社は２０２４年冬以降、発刊する月刊誌などの製作業務をフリーランスのライターやスタイリスト、イ