HYDEの公式SNSが更新。韓国・ソウルを訪問した際の貴重なオフショットが公開された。

写真：ソウルに降臨したHYDE！美しさ際立つ至高の4枚

■ソウルの街で放たれる圧倒的な存在感＆HYDEの柔らかな素顔

本投稿は、「HYDEが韓国を訪れた際のオフショットをお届け！」というスタッフのコメントが添えられ、4枚の写真が公開された。中でも目を引くのは、ソウルの中心を流れる漢江の夜景をバックに凛とした佇まいを見せるHYDEの姿だ。

黒を基調としたシックなアウターを纏い、薄いカラーレンズのサングラス越しにカメラを見つめるHYDE（1枚目）。続いて、カメラを前に静かに座り、インタビューに応じる姿が映し出されている。撮影機材越しに捉えられた真剣な眼差しが印象的だ（2枚目）。さらに、夜の漢江をバックに、微笑を浮かべながら手を振る様子（3枚目）、韓国で大流行しているプリント写真「人生4カット」と思われる縦型の写真を手に持ち、少し照れたような表情を浮かべる姿（4枚目）も。

SNSでは、「どの角度からも美しい」「美しくてため息しかでない」「素敵なオフショット嬉しい」「好きすぎる」と悶絶するファンの声がたくさん集まっていた。

■自身の音楽観について優しく語るHYDE

なお、この美しいビジュアルは、韓国滞在中に撮影されたインタビュー動画のオフショットだ。インタビュー動画では、自身のルーツを振り返る姿やTOMORROW X TOGETHER（TXT）とのコラボレーションについて語る様子が収められている。