Æü¥Æ¥ì¡¦ÎÓÅÄÈþ³Ø¥¢¥Ê¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥Æ¥£¥Ê¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ã¡¡¡Ö¾Ð´é¡¢ºÇ¶¯¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÓÅÄÈþ³Ø¡Ê¤Ï¤ä¤·¤À¡¦¤ß¤Î¤ê¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê26¡Ë¤¬2026Ç¯2·î11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ÖÀº°ìÇÕ¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
ÎÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÍè¤Æ2½µ´Ö¤Û¤É¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¸½ÃÏ¤ÎÉ÷·Ê¤ä²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¾´¼°¤ÇÆüËÜ¤Î¹ñ´ú¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Á¤Ç¼Â¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤ë¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀº°ìÇÕ¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÃåÍÑ¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤ÎÁ°¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë»Ñ¤ä¡¢Âç²ñ¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥Æ¥£¥Ê¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤Ë±Ç¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹ ¡×¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤ ¡×¡Ö¸½ÃÏ¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹ ¡×¡Ö¾Ð´é¡¢ºÇ¶¯¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£