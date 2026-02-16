¹âÍüº»ÍåÁª¼ê¤Ø¤Î¡Ö¥á¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÈðëîÃæ½ý¤òÈóÆñ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¶¯¤µ¤È¤Ï
¡¡2014Ç¯¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ê¿¾»¡¢ËÌµþ¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤È4Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢½÷»Ò¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¹âÍüº»Íå¡£¶áÇ¯¤ÏWÇÕ¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¸ÞÎØ¡¢½÷»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿´Ý»³´õ¤â¡¢¹âÍüÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ìÂ³¤±¤¿¡×Áª¼ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹âÍüÁª¼ê¤À¤¬¡¢20ºÐÁ°¸å¤«¤é¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤ËÈðëîÃæ½ý¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤«¤éÍÊ¸î¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤âÂ³¤¤¤¿ÈãÈ½¤Ë¡¢¹âÍüÁª¼ê¤¬¤É¤ì¤Û¤É¿´¤òºï¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¹âÍüÁª¼ê¤ÏÈãÈ½¤Ë¤â¡Ö°Õ¸«¤Ï¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¡Ê2025Ç¯7·î1Æü¡¡Red Bull ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤âÂ¾¿Í¤âÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¹âÍüÁª¼ê¤Ë³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤Ë¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Âè°ì¿Í¼Ô¡¦¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡½Ú¶µ¼ø¤ÎÆâÅÄ¼ã´õ»á¤Î¿·´©¡Ø°ÕÌ£¤¢¤ëÇÔËÌ¤È¤Ï²¿¤« ¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥á¥¤¥¯¤Ï¡È¿¼¸ÆµÛ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î
¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¹¥¤¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥á¥¤¥¯¤È¤«¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¿¼¸ÆµÛ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡È¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏµÕ¡£¡È¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¡É¤¬¡¢·ë²Ì¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÊÃæÎ¬¡Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤â¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê2025Ç¯7·î1Æü¡¡Red Bull ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ë
¨¡¡½¹âÍüº»ÍåÁª¼ê¡Ê¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë Ê¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È
¡¡¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤äµ²±¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Î¥â¥Î¤Î¸«Êý¤ä¹Í¤¨Êý¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÈ¼«¤Î¥â¥Î¤Î¸«Êý¤ä¹Í¤¨Êý¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤³¤È¤ò¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¡Ö»äÅªÏÀÍý¡Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¥í¥¸¥Ã¥¯¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢»äÅªÏÀÍý¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥á¥¬¥Í¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼«Ê¬¤Î¥á¥¬¥Í¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë»ö¾Ý¤ò²ò¼á¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬Î®¤Ë°ÕÌ£¤Å¤±¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤«¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÇ§ÃÎÏÀ¡×¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¥á¥¬¥Í¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢100¿Í¤¤¤ì¤Ð100ÄÌ¤ê¤Î¥á¥¬¥Í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤éº£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È1ÉÃ¤¿¤ê¤È¤â°ã¤ï¤º¤ËÆ±¤¸ÂÎ¸³¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸³Ø¹»¤ä¥Á¡¼¥à¡¢¿¦¾ì¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ã¯¤â¤¬ÆÈ¼«¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ÆÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸½ÐÍè»ö¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤ä¹ÔÆ°¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë²Ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÎý½¬¤·¤í¡×
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤ò»ý¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö°ÛÀ¤ÎÌÜ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë²Ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÎý½¬¤·¤í¡×¡Ö³°¸«¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¶¥µ»¤Ø¤Î³Ð¸ç¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿ÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î½÷À¤¬¡Ö¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¥á¥¤¥¯¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤È¡¢Èý¤òðþ¤á¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡á¼«Ê¬¤Î¥á¥¬¥Í¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤¬¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤â¤Î¤È²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥¤¥¯¤ò¹¥¤à½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¹âÍüº»ÍåÁª¼ê¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÍüÁª¼ê¤Ï¡¢20ºÐÁ°¸å¤«¤é¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¡¢Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â·ç¤«¤µ¤º¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¹âÍüÁª¼ê¤Î¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¹¥¤¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥á¥¤¥¯¤È¤«¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¿¼¸ÆµÛ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹âÍüÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ï¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤â¤Î¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ëº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹âÍüÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤â¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹âÍüÁª¼ê¤Î¶¯¤µ¤ò»Ù¤¨¤ë³Î¸Ç¤¿¤ë¼«Ê¬¼´¤¬ÁÏ¤ê¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¸þ¤«¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤¿¤ê¡¢¶¯µ¤¤Ç¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥á¥¤¥¯¤òÊýÎ¬¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¡Ö¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤Å¤±¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«Ê¬¤Î¥á¥¬¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹âÍüÁª¼ê¤Ï2010¡Á2011¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹ñºÝ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê¸½¡¦¹ñºÝ¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÏ¢ÌÁ¡Ë¸ø¼°Àï¤Ç¡¢½÷»ÒÁª¼ê»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÎÍ¥¾¡µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç²ñ¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021¡Á2022¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÄÌ»»63¾¡¤òµó¤²¡¢ÃË½÷¤òÄÌ¤¸¤ÆÎòÂåºÇÂ¿Í¥¾¡µÏ¿¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Î¸ùÀÓ¤òÁ°¤Ë¡¢¹âÍüÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶¥µ»¤Ø¤Î³Ð¸ç¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È»×¤¦¿Í¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹âÍüÁª¼ê¤È¤¤¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ËÂÐ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«Ê¬¤Î¥á¥¬¥Í¤¬¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¡¢¹âÍüÁª¼ê¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸ùÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÇÄê´ÑÇ°¤µ¤¨¤âÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾¡Íø¡áÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤â¤Î¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥¬¥Í¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ±¤¸°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤Æ¤ß¤Ê¤¬´¿´î¤ËÊ¨¤¯Ãæ¤Ç¡¢°ì¿Í¤À¤±Éâ¤«¤Ê¤¤´é¤ò¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥á¥¬¥Í¤Ë±Ç¤·¤À¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã±¤Ë¡Ö¾¡Íø¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤º¤Ë¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¾¡Íø¤ä¤½¤Î»î¹ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Å¤±¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¼ç´Ñ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤
¡¡Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë»×¤ï¤ì¤ëÂ¾¼Ô¤Î»×¹Í¤ä¹ÔÆ°¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î¥á¥¬¥Í¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤À¡×¤È²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£Á°½Ò¤Î½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö°ÛÀ¤ÎÌÜ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¡Ö¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë²Ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÎý½¬¤·¤í¡×¡Ö³°¸«¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¶¥µ»¤Ø¤Î³Ð¸ç¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥¬¥Í¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤À¡×¤È²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼«Ê¬¤Î¥á¥¬¥Í¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Î¤â¤Î¤¬¡ÖÎÉ¤¤¡¦°¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í¥Îô¤ä¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¡¦´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á±¤·°¤·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤¦¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤½¤¦»×¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ç´Ñ¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¥¢¥É¥é¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡ÖÁ´¤Æ¤Î°Õ¸«¤Ï¾§¤¨¤ëËÜ¿Í¤«¤é¸«¤ë¤ÈÀµ¤·¤¤¡×¡Ê¡Ø¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¡¡Ê¬ÀÏÅªÇ§ÃÎ¹ÔÆ°¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ö¡Ù¡Ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï¡¢½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÝÄêÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤âÎÉ¤¤¤·¡¢¹¥°ÕÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡¢½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¼«¿È¤â¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤·¡¢¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥¬¥Í¤¬Àµ¤·¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢¼«Ê¬¤Î´ð½à¤ÇÁê¼ê¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥É¥é¡¼¤Ï¡Ö·òÁ´¤Ê¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤»¤º¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£ÉÔ·òÁ´¤Ê¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÁàºî¤·¡¢ÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡×¡Ê¾®ÁÒ¹²òÀâ¡Ø¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¢¥É¥é¡¼¡¡¿ÍÀ¸¤Ë³×Ì¿¤¬µ¯¤¤ë100¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¡2014Ç¯¡Ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤ÆÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¤¥¯¤Ï¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¥á¥¬¥Í¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÇÁê¼ê¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ·òÁ´¤Ê¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
°Õ¸«¤ÎÁ±¤·°¤·¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤
¡¡Àè¤Û¤É¤«¤éÎã¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¹âÍüÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö°Õ¸«¤Ï¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê2025Ç¯7·î1Æü¡¡Red Bull ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ë¤È½Ò¤Ù¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤ÎÁ±¤·°¤·¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¹âÍüÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥¬¥Í¤òÂ¾¼Ô¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¾ìÌÌ¤Ç¿´¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤ò¹¤²¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¹Í¤¨¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢¾õ¶·¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¸Â¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤ÎÌÜ¤Ç¸«¡¢Áê¼ê¤Î¼ª¤ÇÊ¹¤¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤Ç´¶¤¸¤ë¡×¡Ê´ä°æ½Ó·û¡ØÍ¦µ¤¤Å¤±¤Î¿´Íý³Ø¡¡ÁýÊä¡¦²þÄûÈÇ¡Ù¡¡¶â»Ò½ñË¼¡¡2011Ç¯¡Ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÅÀ¤äÁê¼ê¤Î¿¿°Õ¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢°ì¤Ä¤À¤±Ãí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤«¤éÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤¬¤½¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òº¹¤·¤Ï¤µ¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¡¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Á¡Á¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¼«¸ÊÂÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢°Û¤Ê¤ë¸«Êý¤ä¹Í¤¨Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ïº£¤è¤ê¤º¤Ã¤È¿¼¤¯Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
