Ãæ¤â³°¤â¡Ö¥¨¥ô¥¡¡×¿Ô¤¯¤·¡ª¥³¥é¥Ü¥Ú¥ó¥¿¥Ö¡ÖWacom MovinkPad Pro EVA Edition¡×¤Ë¤Ï¡É±£¤µ¤ì¤¿»ÅÍÍ¡É¤â»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë!?
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¥ï¥³¥à¤Ï¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥Ñ¥Ã¥É¡ÖWacom MovinkPad Pro EVA Edition¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï181,280±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡ÖWacom MovinkPad Pro 14¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÀìÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹É½¸½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡£2·î21Æü¤è¤ê2·î23Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEVANGELION:30+¡¨ 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION¡×¤Ë¤ÆÅ¸¼¨µÚ¤ÓÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¸åÆü°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤ËÀè¶î¤±¡¢¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Î¼ÂÊª¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£¼ç¤Ë¡Ö¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡×¤Î°Õ¾¢¤¬¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤äËÜÂÎ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Æ±º¥½¥Õ¥È¤âº£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë¿·µ¬¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑUI¤òÅëºÜ¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ²á¾ê¤ËÇÉ¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡É½ñ¤¯¤³¤È¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Î¼´¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÁáÂ®¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÖWacom MovinkPad Pro EVA Edition¡×
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏÆÃÊÌ¤ÊµöÂú¤Ë¤è¤ê¡¢¥ï¥³¥àÂ¦¤¬À©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦
UI¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤¬À¨¤¤¡ª¡ÖWacom MovinkPad Pro EVA Edition¡×
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£¤ä¤Ï¤êÌÜ¤ò¼æ¤¯¤Î¤Ï¥Û¥í¥°¥é¥à²Ã¹©¤Ç°õºþ¤µ¤ì¤¿½é¹æµ¡¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤À¡£¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤äµ±¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë»ÅÍÍ¤ÏÈó¾ï¤ËËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¥Ä¥Î¤¬¡ÖMOVINK¡×¤Î¡ÉO¡É¤ò´Ó¤¯¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÍ·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎÇØÌÌ¤Ë¤ÏÇö¤¤¥°¥ìー¤Î²¼ÃÏ¤Î¾å¤Ë¡¢¤½¤ì¤è¤ê¾¯¤·Ç»¤¤¤á¤Î¥°¥ìー¤ÇÆ±¤¸¤¯½é¹æµ¡¤¬¼ê¤ò¹¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Û¤«°ÌÃÖ¤ÎÈùÄ´À°¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÀ©ºî¤·¤¿¾å¤Ç¥«¥éーÂ¦¤ÈÄ´À°¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆü¾ï»È¤¤¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
³°È¢¤Ë¥Û¥í¥°¥é¥à»ÅÍÍ¤Ç°õºþ¤µ¤ì¤¿½é¹æµ¡
È¢¾åÉô¤Ë¤Ï30¼þÇ¯¥í¥´
ËÜÂÎÇØÌÌ¤Ë¤Ï¼ê¤ò¹¤²¤¿½é¹æµ¡¤ä¡ÖEVA Edition¡×¤ÎÊ¸»ú
¡¡ËÜÂÎ¤ÎÆ±ºÊª¤Ï²èÌÌÊÝ¸î¥«¥Ðー¤Î¡ÖWacom MovinkPad Pro 14 Cover EVA Edition¡×¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖWacom Foldable Stand EVA Edition¡×¡¢¥Ú¥ó¤ä¥±ー¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡ÖWacom Rollup Case EVA Edition¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖWacom Pro Pen 3¡×¡£¥Ùー¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖWacom MovinkPad Pro 14¡×¤Ç¤Ï¡ÖWacom Pro Pen 3¡×¤Î¤ß¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖWacom MovinkPad Pro EVA Edition¡×¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÁ´ÉôÆþ¤ê¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤Î°Õ¾¢¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹µ¤¨¤á¤Ë¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥í¥´¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿¡ÖWacom MovinkPad Pro 14 Cover EVA Edition¡×¡£ÄÌ¾ïÈÇ¥«¥Ðー¤È°Û¤Ê¤ê¡¢PU¥ì¥¶ー»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ÖWacom Foldable Stand EVA Edition¡×¤Ë¤â½é¹æµ¡¥«¥éー¤Ç¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥í¥´¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡ÖWacom Rollup Case EVA Edition¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥í¥´¤¬·¿²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ï½é¹æµ¡¥¤¥áー¥¸¤Î¥Ñー¥×¥ë¤Ë
¡ÖWacom Pro Pen 3¡×¤Ë¤âÇòÊ¸»ú¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥í¥´¤¬¥ìー¥¶ー°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏÆâÉô¤ÎÉ½¼¨¤À¤í¤¦¡£µ¯Æ°²èÌÌ¤ÏÀìÍÑ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï½¼ÅÅ»þ¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¥Ùー¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤»¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÉ»æ¤ÏÄö¥·¥ó¥¸¤òÉ®Æ¬¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢ºîÃæ¤Î¥¤¥áー¥¸¥¤¥é¥¹¥È¡¢¡ÖWILLE¡×¤Î¥í¥´¤Ê¤É¡¢11¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»þ·×¤È¥³¥ó¥Ñ¥¹µ¡Ç½¤òÆâÂ¢¤·¤¿ÀìÍÑ¥¦¥£¥¸¥Ã¥È¡ÖWacom CClock EVA¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ö¿··à¾ìÈÇ¡×¤Ç¤´¤¯°ì½ÖÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÌÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥Ë¥«¥à¹½Â¤¤Î¡ÖLOADING¡×¤¬¸½¤ï¤ì¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡¡×¥¤¥áー¥¸¤Îµ¯Æ°»þ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
½¼ÅÅ»þ¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤â¥Ùー¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÊÉ»æ¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥¤¥é¥¹¥È¡¢ÁÈ¿¥¥í¥´¤Ê¤ÉÁ´11¼ïÎà¡£°½ÇÈ¤Î°áÁõ¤ä¥í¥´¤«¤é¡¢¡Ö¿··à¾ìÈÇ¡×¤¬¥Ùー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë
¡ÖWacom CClock EVA¡×¤Ï¡Ö¿··à¾ìÈÇ¡×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¥¢¥×¥ê¡ÖWacom Canvas¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ë¥åー¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¥Ï¥Ë¥«¥à¡ÊÏ»³Ñ·Á¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³Æ¥Ú¥ó¤Ë¡ÖÄö ¥·¥ó¥¸¡×¡¢¡Ö¼°ÇÈ¡¦¥¢¥¹¥«¡¦¥é¥ó¥°¥ìー¡×¡¢¡Ö°½ÇÈ ¥ì¥¤¡×¡¢¡Ö¿¿´õÇÈ¡¦¥Þ¥ê¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ê¥¢¥¹¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥éー¥»¥Ã¥È¤òÅëºÜ¡£ºîÉÊ²èÁü¤òÊÝÂ¸¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ë¡ÖWacom Shelf¡×¤Ç¤â¡¢¥Ï¥Ë¥«¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿°ìÍ÷É½¼¨¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¥«¥éー¥¿¥°¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Æ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÏËöÈø¤Ë¡ÖEVA¡×¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë
¡ÖWacom Canvas¡×¤Ç¤ÏUI¤¬¥Ï¥Ë¥«¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¥Ú¥ó¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥áー¥¸¤Î¥«¥éー¥»¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¡©¡©¡©¡©¡×¤Ï¿¨¤Ã¤¿¸Â¤êÆÃ¤ËÈ¿±þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤«»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥³¥ó¥ÆÉ÷¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ê¤É¤â¿·µ¬ÄÉ²Ã
4¶ù¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ±Ñ»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð±¦²¼¤Ë¤Ï¡ÖWILLE / Assault Mission Team 01¡×¤È¤¢¤ë¡£¾®¥Í¥¿¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¸«¤Ä¤±¤ë¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ë»ÅÍÍ
¡ÖWacom Shelf¡×¤â¥Ï¥Ë¥«¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¥«¥éー¥¿¥Ö¤â¡Ö¥¨¥ô¥¡¡×¤é¤·¤¤¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡³°Áõ¤äËÜÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÆâÉô¥½¥Õ¥È¤Þ¤Ç¡Ö¥¨¥ô¥¡¡×¿Ô¤¯¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÀ½ÉÊ¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë°ìÈÌÅª¤Ê¥³¥é¥Ü¤ÇÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤äSE¡¢BGMÅù¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ï¥³¥à¤Î´ë²èÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¤³¤ì¤Ï¡ÖÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¡×¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âµÛ¤¤¾å¤²¡¢¼ÂÀ©ºî¤ÎºÝ¤Ë¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÃúÅÙ¤è¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸ß¤¤¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£°ìÎã¤È¤·¤Æ¡ÖWacom Pro Pen 3¡×¤ò¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¯¡É¥í¥ó¥®¥Ì¥¹¤ÎÁä¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ëÁð°Æ¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ëµ¤¤¬»¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸½¹Ô¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖUIÉôÊ¬¤Îºî¤ê¹þ¤ß¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤¢¤¨¤Æ¤´¾Ò²ð¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¤¤Å¤¯¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±£¤µ¤ì¤¿»ÅÍÍ¤Ê¤É¤â¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃ´Åö¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¤È»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖEVANGELION:30+¡¨ 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION¡×¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÏÀ§ÈóËÜ¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤ò¿¨¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤Ä¡¢±£¤µ¤ì¤¿»ÅÍÍ¤Ê¤É¤âÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£