¡¡2·î9Æü¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¼¢²ì¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢°ÛÎã¤Î·Ù¹ð¤ò½Ð¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´í¸±¤«¤ÄÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡ª¡×¹ñ¸ò¾Ê¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÅê¹Æ
¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Î¥¿¥¤¥ä¤ÇÀãÆ»¤Ë¡Ä
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢¼¢²ì¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï¡¢¡ÔºòÆü¡¢¹ñÆ»1¹æ°©ºäÉÕ¶á¤Ç¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤ê¡¢°ì»þÅª¤Ê¼ÖÎ¾¤ÎÄäÂÚ¤ä¡¢Áö¹ÔÉÔÇ½¤Î¼ÖÎ¾¤¬È¯À¸¡Õ¤È¥Ý¥¹¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÔÀãÁõÈ÷¤ò¤»¤ºÀãÆ»¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â´í¸±¤«¤ÄÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ç¤¹!¡Õ¤È¡È!¡É¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë´í¤Ê¤¤¤«¤ò¶¯Ä´¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÔÉ¬¤ºÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ÎÁõÃå¡¦¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Î·È¹Ô¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¹ñÆ»1¹æ¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤«¤éÂçºå¡¦ÇßÅÄ¿·Æ»¤Ø»ê¤ëÌó750¥¥í¤Î¼çÍ×´´Àþ¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢µþÅÔ¤ÈÂçÄÅ»Ô¤Î¶¤Ë¤¢¤ë¡Ö°©ºä»³¡×ÉÕ¶á¤Ç¡¢ÀãÆ»¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤ÇÁö¹Ô¤·¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤¬½Ð¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸ø¼°X¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿2Ëç¤Î²èÁü¤Ë¤Ï¡¢Ï©¸ª¤ËÄä¼Ö¤·¤¿¼Ö¤ÎÎó¤¬ÅÀ¡¹¤È¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤Î³ÈÂç¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Â¤ÎÄì¤Ë¤¢¤ë¥¹¥ê¥Ã¥×¥µ¥¤¥ó¤¬¤«¤Ê¤êËàÌ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÀãÆ»¤É¤³¤í¤«¡¢ÄÌ¾ïÁö¹Ô¤Ç¤â´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡°û¼ò±¿Å¾¤äÂ®ÅÙÄ¶²á¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ³Î¤Ê°¼Á¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤Î¤Þ¤Þ¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤ÇÀãÆ»¤òÁö¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢½ÅÂç»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌµËÅ¤Ê±¿Å¾¤¬¡¢¸½¾ìÂÐ±þ¤òÃ´¤¦¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÃÏÊý»öÌ³½ê¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ç¤ÎÀãÆ»Áö¹Ô¤ËÊ°³´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ô1È¯ÌÈÄä¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡Õ
¡Ôµß±çºî¶È¤ÎÉáÄÌ¼ÖÎ¾¤Ç¼ÂÈñÀÁµá¡Ê30¡Á50Ëü±ß¡Ë+È¿Â§¥¥Ã¥×¡ÊÌÈÄä1Ç¯¡Ë¤ÈÈ³Â§¶â¤Î¸òÉÕ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Âç·¿¤ÏÇÜ¤È²ñ¼Ò¤Ë¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ÈÈ³Â§¶â¡Õ
¡Ô¤³¤Î¼Ö¤¿¤Á¡¢¶¯À©¥ì¥Ã¥«¡¼¤·¤Æ6¤«·î´ÖÊÝ´É¡£¥ì¥Ã¥«¡¼¤ÈÊÝ´ÉÎÁ¶â200Ëü±ß¡£ ¤³¤Î¤°¤é¤¤¤ÎË¡Î§²½¤¬É¬Í×¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤òÃÎ¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Â³¡¹¶¦ÌÄ¡£¸·È³²½¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÀãÆ»¤Ç¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥äÁö¹Ô¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¯¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò²Ý¤·¤¿¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÀÑÀã¤äÅà·ë¤·¤¿Æ»Ï©¤ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤Ç¤Ï6000±ß°Ê²¼¤ÎÈ¿Â§¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Èï³²¤äÌÂÏÇ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é6000±ß¤Ï°Â¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤Þ¤¹¡×
¡¡È÷¤¨¤ÏÂÕ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£