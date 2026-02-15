ドジャースは14日からキャンプイン

ワールドシリーズ連覇を目指すドジャースは13日（日本時間14日）から、アリゾナ州グレンデールでバッテリー組がキャンプイン。大谷翔平投手や山本由伸投手らが始動した。キャッチボールなどで調整するなか、大谷が見せた衝撃の“特技”が話題に。横にいたコーチも口あんぐりだった。

またしても怪物ぶりを発揮した。キャップをいつも通り後ろ被りにし、半袖姿でサーキットトレーニングに登場した大谷。ストレングス＆コンディショニングコーチを務めるトラヴィス・スミス氏も見守るなか、ワークの一環として、勢いをつけて両足で踏み切ってジャンプする場面があった。

その時だった。大谷はまるで空中に浮いているかのような高いジャンプを披露。偶然にも捉えられた“浮遊”の写真ではスミスコーチの表情も収められており、「え……」と言わんばかりの顔を見せていた。

大谷はMLB公式サイトのプロフィールだと6フィート3インチ（約191センチ）、210ポンド（約95キロ）と記載されているが、実際にはさらに巨体だと言われている。その巨躯を最大限に生かしたジャンプにファンも騒然。「フィジカルコーチもドン引きしてる」「気を抜くとすぐ人間やめるんだから」「100kgがここまで跳ぶ」「ジャンプ力すごっ！」「跳躍力も一流だった大谷さんw」「すごいんだけど、ごめん、なんか笑っちゃう」などと反響を呼んでいる。（Full-Count編集部）