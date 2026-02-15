この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『再会』の常識が覆る？竹内涼真は「人を撃っていない」かもしれない決定的証拠とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【再会】第５話ドラマ考察 ネタバレ有 実はころしていない証拠！発砲シーンで明らかに！ 竹内涼真 原作既読！感想 Silent Truth」と題した動画を公開。テレビ朝日系ドラマ『再会 Silent Truth』に登場する主人公・飛奈淳一（竹内涼真）が過去に犯したとされる発砲事件について、驚きの考察を展開した。



動画の冒頭で、考察系YouTuberのトケル氏は、物語の核心に触れる結論として「淳一は発砲していない可能性がある」と提示。その根拠は、劇中で描かれた発砲シーンそのものにあると指摘した。



作中、淳一は過去のトラウマからか頻繁に手を洗う癖があり、視聴者からは「手を汚した」という罪の意識の表れではないかとの声が寄せられている。トケル氏も、淳一自身が「発砲して人を殺した」と認識している可能性に言及。しかし、氏は第5話で描かれた発砲シーンの映像に注目する。



そこでは、小学生時代の淳一が座り込み、震えながら拳銃を構える姿が映し出されている。この場面について、トケル氏は「拳銃を発射したあと、淳一の手に衝撃がほとんどないことです」と物理的な矛盾点を指摘した。通常、拳銃を発射すれば手首が跳ね上がるほどの強い反動があるが、映像からはその衝撃が確認できないという。このことから、氏は「このシーンだけをみると、淳一は発砲していない。空砲を撃ったのではないか」との新説を導き出した。



また、視聴者からのコメントを引用し、淳一役の竹内涼真が左利きである点や、劇中で淳一が左手で引き金を引いている描写の細かさにも触れた。一方で、発砲の相手については、状況から銀行強盗犯の大島であるとし、圭介（瀬戸康史）の父・清原巡査ではないとの見方を示している。



淳一は「人を撃った」と信じ込んでいるが、映像には「実際には撃っていない」可能性が隠されている。この矛盾は、事件の真相がさらに複雑であることを示唆しており、今後の物語を読み解く上で重要な鍵となりそうだ。