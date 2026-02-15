頭を抱え…明らかに動揺「父親としてどうなのか」　届けられた“非難”の声「抱きしめて支えるべき」【冬季五輪】

マリニンの父親でもあるコーチに非難が浴びせられた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーで米国のイリア・マリニンがまさかの8位に終わってしまったが、マリニンのコーチで父親でもあるロマン・スコルニアコフ氏が息子の隣で頭を抱える様子がSNS上で物議をかもしている。

米誌『Newsweek』も「ほとんどの米国人が、金メダル獲得というマリニンの挑戦が失敗に終わったことに落胆していたが、彼の父であるスコルニアコフ氏もまた、非常に重く受け止めていた」と伝えている。

同誌は「実際、競技終了後、スコルニアコフ氏とマリニンのある写真がネット上で拡散された。そこには、息子のオリンピックでの失態に明らかに動揺している様子が映し出された」とし、「SNS上のファンたちはすぐさまコメント欄に殺到。高い期待の中で押し潰された息子を慰めるどころか、非難しているように見えるスコルニアコフ氏に対し、『父親としてどうなのか』と猛烈な批判を浴びせた」と記した。