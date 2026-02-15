”国民的天才外科医”も被害にあった「病院の医療ミス」…69歳女性のお骨の山から出てきた《あり得ない忘れ物》

医療漫画『ブラック・ジャック』は手塚治虫の代表作であり、いまなお新たな読者を獲得している不朽の名作だ。

無免許ながら天才的な技術を持つ外科医「ブラック・ジャック」が活躍する作品で、実際に医師免許を持つ手塚治虫が描く医師の葛藤や悩み、医療描写には定評がある。

前編記事〈山口県の21歳男性から“男の子”が産まれた…『ブラック・ジャック』でも描かれた「哀しい奇跡」〉では、助手のピノコ誕生のエピソードと非常に似た実際のケースを紹介している。

引き続き、本作に登場した病気や病院に関わる事件を紹介する。

天才外科医も医療ミスの被害者

続いて紹介するのは、医療器具の置き忘れ事件である。

漫画『ブラック・ジャック』の「ときには真珠のように」というエピソードは、ブラック・ジャックの命の恩人・本間丈太郎が過去の医療ミスを告白する衝撃的な内容になっている。

本間は幼いブラック・ジャックを救った手術の際、メスを体内に置き忘れたまま閉腹してしまう。本間は医療ミスに早い段階から気がついていた。しかし、世間体を気にして手術をせず、そのまま退院させてしまう。

本間がブラック・ジャックの体内からメスを取り出せたのは、手術から7年が経過した後だった。取り出されたメスはどういうわけかカルシウムの鞘に入っており、本間は「人間の持つ生きる力」を再認識する……という内容だ。

この考えるだけでも恐ろしい「体内に医療器具を忘れる」という医療ミスは、漫画の中だけの話ではなく、我々の住む世界でも過去何度も発生している。

「おい！大変だ！」

中でも、火葬場で医療ミスが発覚したという点で、1973年（昭和48年）の事件は特殊だ。

奇しくも、同年は週刊少年チャンピオンで『ブラック・ジャック』の連載がはじまった年でもある。

神奈川県内のとある火葬場にて、尿毒症で死亡した女性・貞永俊子（69歳・仮名）の遺体が荼毘に付された。遺族たちが悲しみながらお骨上げを行うなか、遺族のひとりが骨の中から奇妙なものを発見した。

それは黒く焼け焦げた長さ15センチほどの鉄の棒で、紛れもなく手術に使われるカンシ（ハサミに似た医療器具）であった。

「おい！大変だ！カンシが出てきたぞ！」

火葬場は大騒ぎとなり、遺族たちは俊子が生前入院していた病院へと急ぎ向かったという。

当時の資料によると、俊子は1973年初旬に悪性の胃潰瘍と診断され、4月17日の昼過ぎに胃の一部を切除する手術を行っていた。手術は数時間で終わり無事成功したと思われた。

だが、ここから俊子の体調が急変する。

夕刻頃から顔色が徐々に悪くなり尿に血が混じりはじめた。翌日18日の昼頃にはついに尿も出なくなり、「身体がだるい」と訴えだした。主治医は「腎不全の疑いがある」として、俊子は県内の大病院に緊急入院。そして当時もっとも効果が高いとされた透析療法も試されたが、病状は改善せず、手術から10日後の4月27日に貞永俊子は尿毒症により死亡してしまった。

遺族と病院の戦い

火葬場から骨と共にカンシが出てきたことで、遺族側は「俊子が亡くなったのは腎臓に医療器具を置き忘れたためだ」と憤り、病院相手に訴訟を起こす腹積もりであった。

この時点で新聞社ほかマスコミも本事件を嗅ぎ付けており「老女のお骨から手術器具」「胃の切除で置き忘れ」（共に読売新聞1973年4月30日号）と大々的に報じている。

病院側は5月2日の時点で「本日までにカンシの数量点検を行った結果、一本なくなっていることがわかった」と置き忘れ事故を認めた一方、「腎臓は二つあるのでカンシが残っていたからといって人体には悪影響は与えない」「（体内に）忘れたカンシが原因で尿毒症になることはない」とカンシの置き忘れが直接的な死因ではないと因果関係を否定している。

その後も遺族は病院と戦い続け、1974年（昭和49年）に担当医師が書類送検（後に不起訴処分）、1975年（昭和50年）3月14日には示談が成立し、賠償金として300万円が遺族に支払われることになったという。

なお、300万円という額は医療ミスによる死亡事故を考えると安く感じてしまうが、カンシの置き忘れと尿毒症の「因果関係の証明が難しい」と判断され、この額に落ち着いたようだ。

事実、カンシが体内に入ったままでも、何不自由なく生活できた『ブラック・ジャック』のような事例もある。

人間の生きる力は驚異的

1987年（昭和62年）6月、山梨県の某病院で15年前に胃の手術を受けた女性の体内に担当医がカンシを置き忘れてしまった。

その女性はそのまま何事もなく生活を続けたが、別の手術を受ける際、レントゲンに長さ10センチほどのカンシが写り院内は大パニックになった。

だが、置き忘れた場所が内臓ではなく骨盤腔という骨に囲まれた場所であったことが幸いしたのか、無事に体内のカンシは取り除かれた。

このように医療器具の置き忘れは必ずしも肉体に深刻なダメージを与えるとは限らず、あえて綺麗な言い方をすれば、「人間の生きる力」は医学の常識すらも凌駕する、とも言えるだろう。

だが、人間の命を守るはずの医師が自身の過失を隠蔽し、「人間の生きる力」に甘んじてしまう行為はやはり許されるものではない。

体内にメスを置き忘れた本間医師は、ブラック・ジャックに対し偉大な医師ではなく、ひとりの人間として謝罪を選択している。その誠意ある選択は決して間違っていなかったはずである。

