スマートフォンで手軽に支払いができる「PayPay」。さまざまな還元キャンペーンでいつもの買い物がおトクになるキャンペーンも実施されている。本稿では、今週末に使えるPayPayの還元キャンペーン情報をお届けする。

カルテHD全品を購入すると10％還元

対象店舗でカルテHD全品を購入すると、最大10％還元される。期間は3月31日まで。

対象店舗は、アインズ＆トルペ、アインズ、ウエルシア薬局、大賀薬局、カワチ薬品、キリン堂、サンドラッグ、スギ薬局など。還元上限は、期間合計1000ポイントまで。

サッポロビールの対象商品を購入すると抽選で1000円分が当たる

対象店舗でサッポロビールの対象商品を300円以上購入すると、抽選で1000人にPayPayポイントがプレゼントされる。期間は28日まで。

対象店舗は、ウエルシア薬局、カワチ薬品、クスリのアオキ、スギドラッグ、 杏林堂薬局、薬王堂など。1口1回の応募ができ、応募回数は1人1回まで。ただし、当選は1回まで。

地域ごとにもキャンペーン

一部の自治体で、対象の店舗でPayPayを利用すると還元を受けられる。実施期間は還元率は自治体により異なる。

エリア 期間 還元率 付与上限 北海道当別町 2026年2月1日～15日 15％ 1回：3000ポイント期間：3000ポイント 岩手県紫波町 2026年2月1日～28日 20％ 1回：3000ポイント期間：6000ポイント 福井県坂井市 2026年2月1日～28日 10％ 1回：1000ポイント期間：3000ポイント 兵庫県芦屋市 2026年2月1日～28日 20％ 1回：1000ポイント期間：6000ポイント 鹿児島県枕崎市 2026年2月1日～28日 30％ 1回：6000ポイント期間：1万2000ポイント