ミラノ・コルティナ五輪 フィギュアスケート男子フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は新衣装で登場。イタリアオペラの傑作「トゥーランドット」に乗って、熱く舞った。

鍵山がリンクに現れてから、新しい衣装に対するX上の反響が続出。前回ともに北京五輪を戦った元世界王者・宇野昌磨さんの衣装を思い起こす声が続出した。

「鍵山くんの新衣装に既視感…」

「うんトゥーランドットだね！という感じでゴージャスピカピカ」

「昌磨先生のトゥーランの衣装リスペクト？？？」

「選曲もだけど宇野くんへのリスペクトが見えて胸熱」

「ちょっと平昌の昌磨氏っぽい」

「しょまさんを思い出す青金」

「ゆまちの新衣装しょーまリスペクトかな」

鍵山は新衣装を“匂わせて”いた。日本スケート連盟が11日に更新したインスタグラム。SPを終えて、会場から宿舎に戻る様子が公開されていた。

鍵山は「間の2日間でしっかり、リカバリーと調整をして、フリーも全力で頑張りたいと思います。そして衣装も…変わっているかもしれないので、お楽しみにしておいてください。お休みなさい」とさわやかな笑顔で語っていた。



