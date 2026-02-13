SUPER¡úDRAGON¡¢AI¤ËÁà¤é¤ì¤¿¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í´Ö¤ÎÅÜ¤ê¤òÉ½¸½¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼5th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBreak off¡×MV¸ø³«
SUPER¡úDRAGON¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Øµ®Â²Å¾À¸ ¡Á·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸¤Þ¤ì¤«¤éºÇ¶¯¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ë¡Á¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖBreak off¡×¤ÎMV
¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤ÏÊÄº¿Åª¤Ê¸¦µæ½ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤äAI¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤ËÉ½¸½¡£³Ú¶Ê¤Î¼ÀÁö´¶¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¾×·âÅÙ¤Î¶¯¤¤±ÇÁü¤ÎÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±³Ú¶Ê¤¬É½Âê¶Ê¤È¤Ê¤ë¥á¥¸¥ã¡¼5th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBreak off¡×¤ò3·î4Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëSUPER¡úDRAGON¡£ÅìÌ¾ºåÊ¡¤Ç¤ÎCDÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Þ¤ÇËè½µ¶âÍËÆü¤Ë3½µÏ¢Â³¤Ç¸ø¼° YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç³Ú¶Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖBreak off ¡×
2026Ç¯1·î5Æü(·î) ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/SUPER_DRAGON_Break_off
Major 5th Single¡ÖBreak off¡×
2026Ç¯3·î4Æü(¿å)È¯Çä
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+Blu-ray¡Ë
[²Á³Ê] 7,700±ß (ÀÇ¹þ)
[ÉÊÈÖ] PCCA-06457
[»ÅÍÍ] Blu-ray¥µ¥¤¥º / »°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹ / ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
[ÉõÆþÆÃÅµ] ¥È¥ì¥«½é²ó¸ÂÄêÈ×ver. 1ËçÉõÆþ¡Ê½¸¹ç1¼ï¡¢¥½¥í9¼ï Á´10¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
¡¦Break off
Â¾¡¢Á´3¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
[Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
¡ØSUPER¡úDRAGON LIVE TOUR 2025¡ÖSUPER X¡×¡Ù
2025Ç¯9·î27Æü ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¸ø±é ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ
-ENCORE-SweetsReach the sky¾Ð¤¤ÏÃUntouchable MAX
-W ENCORE-Younger Forevermore
¢£ÄÌ¾ïÈ×A¡ÊCD only¡Ë
[²Á³Ê] 1,650±ß (ÀÇ¹þ)
[ÉÊÈÖ] PCCA-06458
[ÉõÆþÆÃÅµ] ¡Ê½é²óÀ½Â¤Ê¬¤Î¤ß¡Ë
¥È¥ì¥«ÄÌ¾ïÈ×A ver. 1ËçÉõÆþ¡Ê½¸¹ç1¼ï¡¢¥½¥í9¼ï Á´10¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÆ±ÆâÍÆ
¢£ÄÌ¾ïÈ×B¡ÊCD only¡Ë
[²Á³Ê]1,650±ß (ÀÇ¹þ)
[ÉÊÈÖ] PCCA-06459
[ÉõÆþÆÃÅµ]¡Ê½é²óÀ½Â¤Ê¬¤Î¤ß¡Ë
¥È¥ì¥«ÄÌ¾ïÈ×B ver. 1ËçÉõÆþ¡Ê½¸¹ç1¼ï¡¢¥½¥í9¼ï Á´10¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÆ±ÆâÍÆ
¢§CD¤Î¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é
https://lnk.to/SUPER_DRAGON_Break_off_CD
¢£¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌÀèÃåÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥± Break off ver¡ÊÁ´9¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÁ´9¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡ÊÁ´9¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
±þ±çÅ¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¥«¡ÊÁ´9¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
Major 5th Single¡ÖBreak off¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ) ºë¶Ì ¡§¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ókaze £±FÍã¤Î¹¾ì [¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡ÜÆÃÅµ²ñ]
2026Ç¯2·î8Æü(Æü) Åìµþ ¡§Âç¼êÄ®¥×¥ì¥¤¥¹ ¥Û¡¼¥ë¡õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ 2F¥Û¡¼¥ë[ÆÃÅµ²ñ]
2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ) Åìµþ ¡§¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ¥×¥é¥¶ 2F¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¹¾ì [¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡ÜÆÃÅµ²ñ]
2026Ç¯2·î22Æü(Æü) Âçºå ¡§¾¾²¼IMP¥Û¡¼¥ë [ÆÃÅµ²ñ]
2026Ç¯2·î23Æü(½Ë) Ê¼¸Ë ¡§¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë B1³¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥¢¥¿¡¼ [¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡ÜÆÃÅµ²ñ]
2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ) Ê¡²¬ ¡§¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÊ¡²¬ 1F¥ª¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¡¼¥¯ [¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡ÜÆÃÅµ²ñ]
2026Ç¯3·î1Æü(Æü) °¦ÃÎ ¡§¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¾ï³ê¡¡¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¤å¤ê¤ª¡¡²°³°¥ï¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸ [¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡ÜÆÃÅµ²ñ]
2026Ç¯3·î4Æü(¿å) Åìµþ ¡§¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ¥×¥é¥¶ 2F¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¹¾ì [¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡ÜÆÃÅµ²ñ]
2026Ç¯3·î5Æü(ÌÚ) ¿ÀÆàÀî¡§ÀîºêCLUB CITTA¡Ç [¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡ÜÆÃÅµ²ñ] <ÃêÁª¾·ÂÔÀ©>
2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ) Åìµþ ¡§Âçºê¥Ö¥é¥¤¥È¥³¥¢¥Û¡¼¥ë [³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È]
2026Ç¯3·î8Æü(Æü) Âçºå ¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ó¥ëÂçºå ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë£Á [³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È]
¡ãSUPER¡úDRAGON LIVE TOUR 2026¡ä
¡ÚÂçºå¡ÛNHKÂçºå¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î12Æü(Æü)¡¡³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
¡ÚÅìµþ¡ÛKanadevia Hall
2026Ç¯4·î19Æü(Æü)¡¡
1Éô¡¡³«¾ì13:00¡¿³«±é14:00
2Éô¡¡³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
¡ÚÊ¡²¬¡ÛÊ¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì
2026Ç¯5·î9Æü(ÅÚ)
1Éô¡¡³«¾ì13:00¡¿³«±é14:00
2Éô¡¡³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
ÀÊ¼ï¡¦ÎÁ¶â¡¦Ç¯ÎðÀ©¸Â
Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ¡§ 9,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
