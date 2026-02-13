

PIZZERIA 18／マルゲリータエクストラ

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回はイタリアンです。香川から、特製の窯で仕上げるピッツァを紹介します。

高松市番町のPIZZERIA 18。イタリア語で「18」は「ディチョット」と言うそう。店内は本場イタリアのピッツェリアのようです。

そんなディチョットといえば、目印にもなっている大きな窯。

（PIZZERIA 18／弓田貴博さん）

「イタリアの土を使った路床になってまして、その上は日本でアーチを組んでもらって、メイドインジャパンじゃないですけど、日本の職人さんに組んでもらって、僕が見た中では四国では一番大きいと思います」

こだわりの窯で焼き上げるピッツァは30種類以上！ 高温・短時間で焼き上げるので、生地はカリッと、具材はジューシーなんです。

まずは王道の「マルゲリータ」（2145円）。通常のモッツアレラチーズよりも、濃厚でクリーミーな水牛のモッツァレラを使っているので、エクストラなんだとか。

（PIZZERIA 18／弓田貴博さん）

「マルゲリータでいうとトマトソース、モッツアレラチーズもイタリアで、小麦粉もイタリア産をブレンドしています。バジルだったりお野菜系とかミニトマトになると香川県のものを使った方がいいと思うので、国産のになるんですけど」

続いては、ポルチーニを使ったキノコベースのピッツァ（2000円）なんですが……ぜいたくに盛られたたっぷりのハムで隠れちゃってます。

（PIZZERIA 18／弓田貴博さん）

「ソースの方にはたっぷりのキノコを混ぜてトリュフの香りをつけて、最後に上にのせたのがポルチーニのソテー。ハムはモルタデッラという加熱したイタリアのピスタチオが入ったハムですね」

ほかにも、ディチョットは一品料理も充実。家族や大人数でも楽しめるようにとボリュームたっぷりにしているそうです。

カップルでも小さい子ども連れでも、どんな人でも楽しめるピッツァはいかがですか？ ただ、14日（土）・15日（日）は急遽お店がお休みに。18日（水）以降に行ってみてください。

（2026年2月13日放送「News Park KSB」より）