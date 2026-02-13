ブレントフォードvsアーセナル スタメン発表
[2.12 プレミアリーグ第26節](Gtech Community Stadium)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 3 リコ・ヘンリー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 19 ダンゴ・ワッタラ
MF 23 キーン・ルイス・ポッター
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 9 イゴーリ・チアゴ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 5 イーサン・ピノック
DF 22 ネイサン・コリンズ
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 45 ロメル・ドノバン
MF 48 L. Bentt
FW 47 K. Furo
監督
キース・アンドリュース
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 19 レアンドロ・トロサール
MF 20 ノニ・マドゥエケ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります