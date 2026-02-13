[2.12 プレミアリーグ第26節](Gtech Community Stadium)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ブレントフォード]

先発

GK 1 クィービーン・ケレハー

DF 3 リコ・ヘンリー

DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ

DF 20 クリストフェル・アイェル

DF 33 マイケル・カヨデ

MF 8 マティアス・イェンセン

MF 18 イェホル・ヤルモリュク

MF 19 ダンゴ・ワッタラ

MF 23 キーン・ルイス・ポッター

MF 27 ビタリー・ヤネルト

FW 9 イゴーリ・チアゴ

控え

GK 12 ハウコン・バルディマルソン

DF 2 アーロン・ヒッキー

DF 5 イーサン・ピノック

DF 22 ネイサン・コリンズ

MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン

MF 24 ミッケル・ダムスゴーア

MF 45 ロメル・ドノバン

MF 48 L. Bentt

FW 47 K. Furo

監督

キース・アンドリュース

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 19 レアンドロ・トロサール

MF 20 ノニ・マドゥエケ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります