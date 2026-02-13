ワールドベースボールクラシック(WBC)の日本国内でのライブ配信を実施するNetflixが、大会応援ソングとしてB’zの稲葉浩志がカバーした「タッチ」のスペシャルムービーを本日2月13日に公開した。

先ごろ発表された、名曲「タッチ」を稲葉浩志がカバーするという情報は瞬く間に広がり、“どんな歌になるのか全く想像できない” “早く聴いてみたい”という期待の声に溢れた。その歌声の一部がスペシャルムービーとして公開されたかたちだ。

本スペシャルムービーは、稲葉浩志がカバーする「タッチ」の冒頭からサビまでの一部が使用されたもの。「タッチ」の原曲が持つキャッチーでドラマ性のある歌詞と、稲葉浩志のエネルギッシュなパッションを感じる歌声と力強いメロディーが、WBCの過去大会の名シーンと合わさることで、熱狂へと導く唯一無二の応援ソングとして仕上がった。

■『2026 ワールドベースボールクラシック』

全47試合／3月5日〜3月18日

Netflix 日本国内で独占生配信(アーカイブあり)

※世界最高峰の野球の祭典『ワールドベースボールクラシック』の2026年大会は、世界20の国・地域が参加。東京をはじめ4都市で開催される全47試合がNetflixでライブ配信される。スター選手たちの熱いプレー、筋書きのないスリリングな展開、予想もしない逆転劇。新たに生まれるドラマをNetflixでライブ観戦可能だ。

Netflix 大会応援ソング 稲葉浩志「タッチ」

初戦：3月5日(木)19:00ライブ配信

2026 ワールドベースボールクラシック：オーストラリア 対 チャイニーズ・タイペイ

https://www.netflix.com/WBC2026AustraliavsChineseTaipei

・X：@netflixjpsports

・Instagram：@netflixjpsports

・YouTube：Netflix Japan