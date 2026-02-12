2月11日、元「ミス東大」の肩書を持つ、東大大学院在学中のタレント、神谷明采（あさ）のXが大炎上した。

神谷はANAのビジネスクラスシートで自撮りした写真とともに、

《ガンダしてファイナルコールで乗れました いつも迷惑かけてごめんなさい》

と投稿した。

「ガンダとは『ガンダッシュ（全力疾走）』のことで、飛行機の搭乗がギリギリになり、定時運行の最後、ファイナルコールを受けてようやく搭乗したのです。『いつも迷惑かけて』と書いているということは、何度もやっていると思われます」（芸能担当記者）

同ポストは、一気に炎上。

《え、いつもファイナルコールで乗ってんの? やばくない? あなたの他に200人以上乗ってるんだよ?》

《本当に申し訳なく思っているのなら普通こんな自撮り画像をSNSに投稿しない》

《それ“間に合った”んじゃなくて“周りが待たされた”だけですよね》

など、手厳しい声が並んだ。ファイナルコールを受けている時点で、ほかの乗客は搭乗を完了している。航空会社やスタッフ、全乗客が定時を守ろうとしている中で、迷惑な行為なのは間違いない。

「神谷さんは《飛行機ミスりそう》《果たして無事帰国できるのか》《17:30までに到着の必要→道超雑混雑で17:34着予定……》《分刻みの戦い あと9分以内にカウンターにつければ勝ち》などのポストを連発しています。渋滞による遅刻であること、必死で走ったことなどを強調していますが、遅れたことに変わりはありません（前出・芸能担当記者）

神谷は現在、25歳。東京大学文科二類1年次に「ミス東大2020」、「ミスキャンパス2021グランプリ」を獲得した。モデルやタレントとして活動し、2022年に低糖質スイーツブランド「Cochon Charmant」を展開する株式会社SASAを設立し、代表取締役社長兼PR担当を努めている。

「世界を股にかけるなビジネスパーソンという意図でもあったのか、連続でポストしたわけですが、完全に批判を集めてしまいました。神谷さんは2023年9月2日にも《普段ならファイナルコールで飛行機乗ってるけど、今回は出発3時間前に空港ついてるから余裕でうどん食べる時間ある》と、うどんの画像をアップしています。少なくとも3年近く前から、ファイナルコール搭乗を繰り返しているようです」（同前）

今回のポストにはコミュニティノートがつけられており、《駆け込み搭乗は、当該便の遅延だけでなく、到着地のゲート使用計画や乗継便、後続便のダイヤを乱す直接的な原因となります》と指摘されている。