Snow Manが公式Xを更新。「’STARS’ MAGAZINE」として岩本照編を公開した。

■コートスタイルでナチュラルに微笑む岩本照

岩本はツイード調のロングコートに黒のタートルネックを合わせたシックな装いで登場。冬の屋外ロケーションを思わせる木立を背景に、穏やかな表情でカメラを見つめている。

肩まで届くゆるやかなウェーブヘアで、長めの前髪をラフに流し、片側を耳にかけたスタイル。

マフラーや手袋も黒で統一し、モノトーンでまとめたコーディネートが端正な顔立ちをより一層引き立てている。

岩本が手にしているのは、「いつだって背中を押してくれるのは かけがえのない挑戦の日々だ」と書かれたメッセージボード。「STARS」の中で一番好きな歌詞をつづっている。

投稿では他にも、「『STARS』はどんな時に聴いてもらいたい楽曲ですか？」「あなたにとってのスター（憧れの人）は誰ですか？」「冬といったら何をしたいですか？」「『運命を変える Myself』という歌詞がありますが、自分の運命を変えたと思うターニングポイントはありますか？」といった質問に答えている。

ファンからは「照だからこそこの歌詞が刺さる」「選ぶ言葉に説得力がある」「わたしもこの歌詞が1番好き」「ひーくんイケメンすぎ」「まずビジュが良い」「髪長いのもかっこいい」「字がとてもキレイ」といった声が寄せられている。

■同コーデで登場するSnow Man「STARS」MV＆DOCUMENTARY FILM

Snow Man

