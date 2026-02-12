フジミ模型、「ニッサン シルビア スペックR(S15) (GT・Wウィング付き)」など5月発売「カーモデル」新製品を公開「チビマルゴジラ」シリーズ第10弾「メカキングギドラ」も登場
「1/24 ID340 ニッサン シルビア スペックR(S15) (GT・Wウィング付き)」
フジミ模型は、5月に発売する予定の「カーモデル」などの新製品情報を公開した。
5月に発売される「カーモデル」新製品には、「1/24 ID340 ニッサン シルビア スペックR(S15) (GT・Wウィング付き)」や「1/24 車NEXT19 スズキ ジムニー JB64(XC/ジャングルグリーン)」が登場。「1/24 車NEXT19 スズキ ジムニー JB64(XC/ジャングルグリーン)」にルーフラック、キャリアボックス、シャベルパーツが付属した特別仕様版も販売される。
また、「チビマルゴジラ」シリーズの第10弾として「チビマルゴジラ10 メカキングギドラ」も登場する。
1/24 ID340 ニッサン シルビア スペックR(S15) (GT・Wウィング付き)
発送予定日：5月19日
価格：3,190円
コードNO.4968728048345
シルビア S15 スペックRにエアロパーツが付属して復刻登場。
□「1/24 ID340 ニッサン シルビア スペックR(S15) (GT・Wウィング付き)」のページ
1/24 車NEXT19 スズキ ジムニー JB64(XC/ジャングルグリーン)
発送予定日：5月27日
価格：4,400円
コードNO.4968728066646
2018年登場のジムニーXC(ジャングルグリーン)をスナップキットで再現したプラモデル。
□「1/24 車NEXT19 スズキ ジムニー JB64(XC/ジャングルグリーン)」のページ
1/24 車NEXT19EX-1 スズキ ジムニー JB64(XC/ジャングルグリーン)(特別仕様/アウトドアパーツ付き)
発送予定日：5月27日
価格：5,060円
コードNO.4968728066653
「ジムニーXC」にルーフラック、キャリアボックス、シャベルパーツが付属した特別仕様版。
□「1/24 車NEXT19EX-1 スズキ ジムニー JB64(XC/ジャングルグリーン)(特別仕様/アウトドアパーツ付き)」のページ
チビマルゴジラ10 メカキングギドラ
発送予定日：5月28日
価格：5,390円
コードNO.4968728172118
メカキングギドラが通常仕様で登場。世紀末・最大の戦いを再現できる。
□「チビマルゴジラ10 メカキングギドラ」のページ
(C)FUJIMI. All rights reserved.
TM ＆ (C) TOHO CO.,LTD.