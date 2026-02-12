「100均で700円って…」って思ったけどむしろ安い！欲しい機能がてんこもりの家電小物

今回ご紹介するのはダイソーで購入した電源タップ。安いものであれば110円（税込）、便利なものでも330円（税込）〜550円（税込）のものが並んでいる中、筆者が購入したのはちょっとお高めの770円（税込）の商品です。お値段以上の安全機能を搭載したスグレモノで、あえて指名買いしたくなるスグレモノですよ♪

商品情報

商品名：防水パッキン 水・ホコリの侵入をガード 3個口安全タップ

価格：￥770（税込）

長さ：1m

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4971275017641

これすごすぎるかも！ダイソーで見つけたあのメーカーの安全タップ

ダイソーの電気小物売り場ですごいアイテムを発見！電気用品メーカーとして有名なあの「オーム電機」の電源タップなのですが、価格は770円（税込）とダイソーで売られている商品の中ではややお高めです。

もっとお手頃価格な電源タップが並んでいる中、これは高すぎる？と思って手に取ったのですが、実はお値段以上の機能を備えた優秀な商品なんです。

『防水パッキン 水・ホコリの侵入をガード 3個口安全タップ』という名の通り、安全にこだわられた商品。

まずは本体が難燃・耐熱ボディという点。

さらに雷軽減素子内蔵で、落雷時のダメージを軽減してくれます。

安心安全の電源タップを700円でゲットできる！

プラグはストレートタイプで、耐トラッキング絶縁カバー付きです。ケーブルの長さは1mとやや短めですが、その分配線周りがスッキリしますよ。

3個口のコンセントは、水滴やホコリの侵入を防ぐ防水パッキング付き。

まさかここまで安全性にこだわられている商品とは思わず、感動してしまいました！770円（税込）でこれだけの機能性は、むしろお安いアイテムですよ。

今回はダイソーで購入した『防水パッキン 水・ホコリの侵入をガード 3個口安全タップ』をご紹介しました。

合計1500Wまで使用できるので、複数機器の同時充電も可能。裏側にフック穴などはないので、壁に固定する場合は固定器などを用意する必要がありますが、普通に使用する分にはお値段以上に活躍してくれるアイテム。

安全に使いたいという方におすすめなので、気になる方はぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。