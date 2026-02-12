「100均で700円って…」って思ったけどむしろ安い！欲しい機能がてんこもりの家電小物
商品情報
商品名：防水パッキン 水・ホコリの侵入をガード 3個口安全タップ
価格：￥770（税込）
長さ：1m
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4971275017641
これすごすぎるかも！ダイソーで見つけたあのメーカーの安全タップ
ダイソーの電気小物売り場ですごいアイテムを発見！電気用品メーカーとして有名なあの「オーム電機」の電源タップなのですが、価格は770円（税込）とダイソーで売られている商品の中ではややお高めです。
もっとお手頃価格な電源タップが並んでいる中、これは高すぎる？と思って手に取ったのですが、実はお値段以上の機能を備えた優秀な商品なんです。
『防水パッキン 水・ホコリの侵入をガード 3個口安全タップ』という名の通り、安全にこだわられた商品。
まずは本体が難燃・耐熱ボディという点。
さらに雷軽減素子内蔵で、落雷時のダメージを軽減してくれます。
安心安全の電源タップを700円でゲットできる！
プラグはストレートタイプで、耐トラッキング絶縁カバー付きです。ケーブルの長さは1mとやや短めですが、その分配線周りがスッキリしますよ。
3個口のコンセントは、水滴やホコリの侵入を防ぐ防水パッキング付き。
まさかここまで安全性にこだわられている商品とは思わず、感動してしまいました！770円（税込）でこれだけの機能性は、むしろお安いアイテムですよ。
今回はダイソーで購入した『防水パッキン 水・ホコリの侵入をガード 3個口安全タップ』をご紹介しました。
合計1500Wまで使用できるので、複数機器の同時充電も可能。裏側にフック穴などはないので、壁に固定する場合は固定器などを用意する必要がありますが、普通に使用する分にはお値段以上に活躍してくれるアイテム。
安全に使いたいという方におすすめなので、気になる方はぜひ手に取ってみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。