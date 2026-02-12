太平洋に浮かぶ"南国の楽園"の島国・フィジー。手付かずの自然と温暖な気候──人気の新婚旅行先でもある国だが、そのイメージとは全く異なる情報が世界を駆け巡った。いま、同国でHIV感染者が"爆増"しているというのだ。果たして、その実態とは。

【写真】HIV感染者が“爆増”しているというフィジー。住宅街からちょっと離れた路上で行為に及ぶ人も…

米紙、ワシントン・ポストがフィジーの実態について詳しく報じたのは2月4日（現地時間）だった。

「HIV感染者が3000人を超えるという衝撃的な数字が明かされました。 国連合同エイズ計画（UNAIDS）とフィジー保健省が警鐘を鳴らしています。

フィジーは人口100万人ほどの小さな島国。オーストラリアに近く、8人制ラグビーなどが世界レベルで有名です。ラグビー日本代表で主将を務めたリーチ・マイケル氏は、母親がフィジー出身であるため、同国ではとても有名です。また英語が公用語かつ、欧米と比べて安く留学できることから、日本人学生も少なくない。

同紙によると、フィジーのHIV感染者は2018〜2024年にかけて5倍になり、それがさらに2026年には倍増して3000人を超えるといいます。加速的なスピードで感染拡大していますが、離島に住む人への診断の遅れなどから、実数はさらに大きくなっていることが推測されています」（大手紙国際部記者）

感染拡大の大きなきっかけは「違法薬物摂取時の注射針の共有」だという。かつてフィジーに滞在していた30代男性が話す。

「注射針の共有なんて気持ち悪いですから、日本では避けるのが一般的です。ただフィジーでは"シェア文化"が根付いているんです。例えばタバコ。友人らで集まると、決まって1本を回し吸いする。植物の根っこをすりつぶした伝統的な薬膳茶『カヴァ』にしても、一つの器で回し飲みするのが伝統的な作法として、各家庭で行われています。

お金がないからという理由もあるとは思います。決して豊かな国ではなく、貧困にあえぐローカルも多いですから。ただ、理由はそれだけではない。シェアすること自体が"フィジー流"なんですよね」

フィジーでは注射針の共有だけでなく、「bluetoothing（ブルートゥーシング）」というやり方での衝撃的な"シェア"も行われているという。

「覚醒剤などを乱用して酩酊状態になった人が、自分の血液を注射針で抜いて、別の人に注入するんです。ハイな気持ちを共有したいという思いからやっているようです。薬物効果を共有できるというわけではないようですが」（前出・大手紙国際部記者）

これまで国連などは、フィジーに対して、東南アジアなどから南米やオーストラリアへの違法薬物密輸の「経由地」になっていると警鐘を鳴らしてきた。それが昨今、違法薬物の「消費地」になってきているという指摘もある。

フィジーのシェア文化に違法薬物の使用が掛け合わさることで、HIV感染者の爆増に繋がっているということだろうか。前出の男性は滞在中に薬物汚染を身近に感じることもあったという。

「とにかく大麻が安くて、簡単に手に入るんです。日本人留学生が安易に手を出して学校から強制的に帰国させられた、という話も聞いています。覚醒剤は目にしませんでしたが、日本とは違い、もっと気軽な感覚なんだろうなとは想像できます。路上でハイになっている人もいましたし、薬物に手を出している現地人はかなり多いと思いますよ」

それに加え、別の"心配なこと"もあったという。

「フィジー男性による女性への性的な接触が酷かった。元々は婚前性交にすら厳格な国だったようですが、若い世代の言動はそれに反発するかのように過激で。特に日本人や中国人の女性に対する"イタズラ"は度を超えていた。

大男が突然後ろから女性の全身を触ってニヤニヤしているなんてこともありましたし、タクシー運転手から『日本人の女性とヤりたいから紹介してくれないか』なんて頼まれたこともありました。"痴漢"という概念はなく、悪気も大してない。アジア人女性は色白で小柄な人が多く、フィジー男性から性的な見方をされることが多いんです。

住宅街からちょっと離れた路上でセックスすることも多いようで、コンドームがたくさん落ちている道もありましたよ」（同前）

美しい島には違いないが、新婚旅行や留学、観光する際はよく気をつけて過ごした方が良さそうだ。