前半ジャンプ終了

ミラノ・コルティナ五輪は11日、ノルディックスキー複合・個人ノーマルヒルを行い、前半の飛躍を終えた時点で日本のエース渡部暁斗（北野建設）は11位につけている。後半の距離は首位から41秒差のスタートとなる。

国際映像の英語音声が「レジェンド」と紹介する中でスタートした渡部は100メートルを飛び、122.3点で11位。日本勢では山本涼太（長野日野自動車）が102.5メートル、合計127.8点で3位につけた。谷地宙（日本航空）は96.5メートル、合計120.3点で15位。首位は132.6点のクリスチャン・イルベス（エストニア）

37歳の渡部は今季限りでの現役引退を表明している。2014年のソチ大会、18年の平昌大会とこの種目銀メダル。22年の北京大会では個人ラージヒルと団体で銅メダルに輝いたこの種目の第一人者だ。

競技前には、2030年大会以降の五輪での競技存続が危ぶまれていることについて、自身のXで「IOCはノルディック複合の存続に対してTV視聴率にも注目しているので、是非沢山の方にライブ観戦していただけたらうれしいです。頑張ります」と投稿し、日本のファンに中継視聴を呼びかけていた。



（THE ANSWER編集部）