Åß¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¡¤ó¤À¶õµ¤¡¢ÀÅ¤«¤Ê¼«Á³¡¢Ê²¤²Ð¤ÎÆ÷¤¤¡£¤Ç¤â¡¢´¨¤µ¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
²¿Ëç½Å¤ÍÃå¤·¤Æ¤â¡¢1»þ´Ö¤â¤¹¤ì¤Ð»ØÀè¤«¤é¿Ä¤Þ¤ÇÎä¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·ë¶ÉÅ±¼ý¤òÁá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤¬¤è¤¦¤ä¤¯½Ð²ñ¤Ã¤¿¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë1Ãå¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ¶¯¤ÎÊÝ²¹ÎÏ¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥â¥â¥ó¥¬ ¥¨¥¯¥¹¥È¥é2¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÃÈË¼Éþ¤ò¡¢µ¤²¹5¡î¤Î¸ø±à¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ÊÝ²¹À»î¸³¡ÊJIS L 1096 AË¡ ¹±²¹Ë¡¡Ë¤Ë¤è¤ëÂ¬ÄêÃÍ¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡ÊcloÃÍ1.97¡Ë¤È¥¨¥¯¥¹¥È¥é2¡ÊcloÃÍ3.67¡Ë¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤è¤ë»»½Ð·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢Ãæ¿È¤ÏËÜ³ÊËÉ´¨¥¦¥§¥¢
ÆÏ¤¤¤¿¡Ö¥â¥â¥ó¥¬ ¥¨¥¯¥¹¥È¥é2¡×¤Ï¡¢¼ýÇ¼¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤È¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤½¤Î¤â¤Î¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥½¥Õ¥¡²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤à´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
ÉÕÂ°¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ª¤Ë³Ý¤±¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Á¥§¥¢¤È¥â¥â¥ó¥¬¤À¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¶á½ê¤Î¸ø±à¤Ø¡£¼ê¤Ö¤é´¶³Ð¤Ç½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤Î¼ê·Ú¤µ¡¢ÃÏÌ£¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
Ãå¤¿½Ö´Ö¤«¤éÃÈ¤«¤¤¡Ãµ¤²¹5¡î¤Î²°³°¤Ç1»þ´Ö¥Æ¥¹¥È
¸ø±à¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤ÏÄ«10»þ²á¤®¡£µ¤²¹¤Ï5¡î¡¢É÷¤â¤¢¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤¹¤ë´¨¤µ¤Ï¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¥§¥¢¤ò¹¤²¤Æ¡¢¥â¥â¥ó¥¬¤ò±©¿¥¤ë¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãå¤¿½Ö´Ö¤«¤éÃÈ¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÌÊ¤Ë¤ÏÊÝ²¹À¤ËÍ¥¤ì¤¿¡Ö¥µ¡¼¥â¥é¥¤¥È¡×¤¬200g/Ö¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤ÊËÉ´¨¥¢¥¦¥¿¡¼¡Ê40¡Á120g/ÖÄøÅÙ¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¸ü¤ß¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤´¤ï¤Ä¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÈÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢Îäµ¤¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ²¹¤Ç¥â¥â¥ó¥¬¤ÎÆâÂ¦¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£10Ê¬¤â¤¹¤ë¤È¡¢¤à¤·¤í½ë¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò¾¯¤·³«¤±¤Æ²¹ÅÙÄ´À°¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ1»þ´Ö¤Û¤É²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¤Ç¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤ÎÆ°ºî¤âÌäÂê¤Ê¤¯¤³¤Ê¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Ãå¤¿¤Þ¤ÞÆ°¤±¤ë¤«¡© °ÜÆ°¡¦Å±¼ý¤ò¸¡¾Ú
¡ÖÃå¤¿¤Þ¤ÞÆ°¤±¤ë¤«¡×¤â¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸ø±à¤Î¸ø½°¥È¥¤¥ì¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ±ýÉü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÃÊº¹¤ä³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¯¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ìÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿²ÂÞ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¦¥§¥¢¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤¿Àß·×¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤ì¤Ð¼ê¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥Á¥§¥¢¤ò¾ö¤ó¤Ç¡¢¼ýÇ¼ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ë°ìÏ¢¤ÎÆ°ºî¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£¥¥ã¥ó¥×Å±¼ý¤Î¤È¤¤Ã¤Æ¡¢´¨¤¤¤ÈÆ°¤¤¬Æß¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥â¥ó¥¬¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤é¡¢ÃÈ¤«¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ä¤Äºî¶È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ÀöÂõµ¡¤Ç´ÝÀö¤¤OK¡Ã±ø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º»È¤¤ÅÝ¤»¤ë
±ì¡¢ÅÚ¡¢´À¡Ä¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç»È¤¦¥â¥Î¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â±ø¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¥â¥â¥ó¥¬ ¥¨¥¯¥¹¥È¥é2¡×¤Ï¡¢¼«Âð¤ÎÀöÂõµ¡¤Ç´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
±ø¤ì¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ»ÈÍÑ¤ò¤¿¤á¤é¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ý¤Á½Ð¤¹µ¡²ñ¤¬¼«Á³¤ÈÁý¤¨¤½¤¦¡£
¡Ö¥·¥ê¡¼¥ººÇ¶¯¤ÎÊÝ²¹ÎÏ¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´üÂÔ°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´¨¤µ¤òÍýÍ³¤ËÄü¤á¤Æ¤¤¤¿Åß¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤¬¡¢¤³¤ÎÃå¤ëÃÈË¼¤È°ì½ï¤Ê¤éÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¡¢°¦¸¤¤Î»¶Êâ¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¡Ö¥â¥â¥ó¥¬ ¥¨¥¯¥¹¥È¥é2¡×¤Ïmachi-ya¤Ë¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø³«Ãæ¡£¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤òÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¡¢ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡£¾ÜºÙ¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
>>¡Úµæ¶Ë¤ÎÃå¤ëÃÈË¼¡Û¥·¥ê¡¼¥ººÇ¶¯¤ÎÊÝ²¹ÎÏ¡ª´¨¤µ¤¬¤È¤³¤È¤ó¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¡¢Æ°¤±¤ë¿²ÂÞ
