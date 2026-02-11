この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【超必見】税金を大幅に減らす5つの方法について財務のプロが徹底解説します！」と題した動画を公開。「倒産させないプロ」として1万社以上の経営指導実績を持つ市ノ澤翔氏が、多くの経営者が誤解しがちな節税の落とし穴について解説した。



動画の冒頭で市ノ澤氏は、「世の中のほとんどの節税は無駄」と衝撃的な一言を放つ。氏によれば、節税の本来の目的は「税額を減らすこと」ではなく、「手元に残るお金を増やすこと」であるべきだという。しかし、一般的に節税と言われる手法の多くは、税金は減るものの、それ以上に手元のキャッシュが流出してしまう「無意味な節税」に他ならないと警鐘を鳴らす。



市ノ澤氏は、こうした「無意味な節税」の代表例として「節税保険」や「交際費」などをランキング形式で紹介。「節税保険」については、保険料として支払った金額が経費になるものの、解約時に戻ってくる金額（返戻金）は支払った総額を下回ることが多く、さらにその返戻金が利益として課税されるため、結果的に損をするケースがほとんどだと指摘する。氏は「『実質返戻率』という言葉は詐欺。税金の話を無視している」と、安易なセールストークに騙されないよう注意を促した。



また、節税のために交際費を使うことについても、「税率30%の会社が100万円をキャバクラで使っても、税金が減るのは30万円だけ。手元からは70万円の現金がなくなっている」と具体例を挙げ、お金を減らしてまでやる節税に意味はないと断言した。



一方で、市ノ澤氏は「良い節税」として、小規模企業共済や日当、社宅などを挙げる。これらは支出を伴わない、あるいは既存の支出を会社の経費に振り替えることで、法人税と個人の所得税・社会保険料の両方を削減できる効果があるという。特に社宅制度は、会社が家賃の一部を負担することで、社長や従業員の手取りを実質的に増やすことができる有効な手段だと解説した。



最後に市ノ澤氏は、「金の使い道は税額ベースで決めるな！何に投じるのが1番リターンが大きいのかを見極めろ！」という黒字格言で締めくくった。節税という言葉に惑わされず、常に「手元のキャッシュを増やす」という本来の目的を見失わないことが、会社を潰さない経営の要諦であると示唆している。

【2023年制作。紹介している節税手法は今も有効なものばかりですが、経営セーフティ共済など一部制度に最新の改正（2024年10月施行）が適用されています。実務の際は、最新のルールも併せてご確認ください。】