チョコよりガジェット！ Nothingやシャオミがバレンタインセール開催中
最近、チョコめちゃくちゃ高いですね。カカオ豆の価格高騰と円安もあって、今年のバレンタインチョコはさらにお高い…。どうせ高いなら、いっそチョコじゃなくてモノをプレゼントするのもありだ！
ガジェット企業がバレンタインデーセールやってます。
Nothing、オーディオ機器が約40％オフ！
Nothingのバレンタインセールでは、スマホ、イヤホンが登場。妹ブランドのCMFからは、ヘッドホンとスマートウォッチがセール対象になっています。
なかでも最もお買い得なのは、イヤホンのEar (Open)。通常2万4800円が、バレンタインで1万4800円にまで下がっています。2024年に登場したモデルですが、昨今のオープン型イヤホンが人気なのでコレいいな。オープン型は、周辺音があえて聞こえることで安全性の高さがウリ。自転車やランニングする人のプレゼントに向いてるかも！ 今回のバレンタインセールあれこれで、個人的なおすすめがコレです。
欲を言えば、去年リリースされたHeadphone (1)がセールだったらうれしかったけど…。
Nothingバレンタインデーセールは2月16日まで。
Insta360、最大30％オフ！
ちょっと前のモデルにはなりますが、水中でも使える多目的タイプのInsta360 Ace Proが、約30％オフでお買い得。今なら5万7800円です。
バレンタイン＝2月＝冬ならではのセールとして、ウィンタースポーツしてる人にもお買い得。アクションカメラInsta360 X5のスノボキットが通常9万3700円のところ、バレンタインで7万6200円。スキーキットも同程度値下げされて、8万1900円に。スノボとスキーの違いは、スキー版にはスキーストックに装着するマウントが同梱されていることです。
Insta360バレンタインデーセールは2月16日まで。
シャオミ、セール対象幅広すぎる！
季節ごとのイベントを逃さないのがシャオミ。バレンタインセールはすっかりシャオミの定番になった気が…。
スマホ、イヤホン、スマートウォッチ、テレビにドライヤーと、シャオミのありとあらゆるものが少しお安く（モノによっては最大36％オフ）なっています。クーポン配布や抽選会、新規登録特典と盛りだくさんなので、目当てのアイテムがあったらセールページ熟読で！
シャオミのバレンタインデーセールは2月17日までとなっています。
GIZMODO テック秘伝の書