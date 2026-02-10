Image: Vlasov Yevhenii / Shutterstock.com

最近、チョコめちゃくちゃ高いですね。カカオ豆の価格高騰と円安もあって、今年のバレンタインチョコはさらにお高い…。どうせ高いなら、いっそチョコじゃなくてモノをプレゼントするのもありだ！

ガジェット企業がバレンタインデーセールやってます。

Nothingのバレンタインセールでは、スマホ、イヤホンが登場。妹ブランドのCMFからは、ヘッドホンとスマートウォッチがセール対象になっています。

なかでも最もお買い得なのは、イヤホンのEar (Open)。通常2万4800円が、バレンタインで1万4800円にまで下がっています。2024年に登場したモデルですが、昨今のオープン型イヤホンが人気なのでコレいいな。オープン型は、周辺音があえて聞こえることで安全性の高さがウリ。自転車やランニングする人のプレゼントに向いてるかも！ 今回のバレンタインセールあれこれで、個人的なおすすめがコレです。

欲を言えば、去年リリースされたHeadphone (1)がセールだったらうれしかったけど…。

Nothingバレンタインデーセールは2月16日まで。

Insta360、最大30％オフ！

ちょっと前のモデルにはなりますが、水中でも使える多目的タイプのInsta360 Ace Proが、約30％オフでお買い得。今なら5万7800円です。

バレンタイン＝2月＝冬ならではのセールとして、ウィンタースポーツしてる人にもお買い得。アクションカメラInsta360 X5のスノボキットが通常9万3700円のところ、バレンタインで7万6200円。スキーキットも同程度値下げされて、8万1900円に。スノボとスキーの違いは、スキー版にはスキーストックに装着するマウントが同梱されていることです。

Insta360バレンタインデーセールは2月16日まで。

シャオミ、セール対象幅広すぎる！

季節ごとのイベントを逃さないのがシャオミ。バレンタインセールはすっかりシャオミの定番になった気が…。

スマホ、イヤホン、スマートウォッチ、テレビにドライヤーと、シャオミのありとあらゆるものが少しお安く（モノによっては最大36％オフ）なっています。クーポン配布や抽選会、新規登録特典と盛りだくさんなので、目当てのアイテムがあったらセールページ熟読で！

シャオミのバレンタインデーセールは2月17日までとなっています。