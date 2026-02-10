Adobe Fireflyの生成イメージ

ミラノ・コルティナ冬期オリンピックの大会5日目(日本時間2月10日、11日)は、スケート ショートトラックの予選や混合団体リレー、アイスホッケー女子1次リーグ グループB 日本対スウェーデン、スキージャンプ 混合団体、フィギュアスケート男子ショートプログラムなどに日本人選手が登場する。生中継のテレビ放送はNHK(総合/Eテレ/BS)、TBS、フジテレビで、配信はNHK ONE、TVerで行なわれる。

日本勢が28年ぶりのメダルを狙うスケート・ショートトラックでは男子1,000m予選に宮田将吾と吉永一貴、女子500m予選に金井莉佳と中島未莉が出場。混合団体リレーにも挑む。

アイスホッケーの女子1次リーグのグループB第9試合では、日本代表(SMILE JAPAN)がスウェーデン代表との1戦に臨む。

スキージャンプの混合団体には、女子ノーマルヒルで銅メダルの丸山希、男子ノーマルヒルで銅メダルの二階堂蓮のほか、小林陵侑、高梨沙羅が出場。混合団体は男女各2名、計4人の合計得点で争うもので、日本は前回の北京大会で4位だった。今回はこの種目初のメダル獲得を目指す。

フィギュアスケートの男子ショートプログラムには、三浦佳生、佐藤駿、鍵山優真が出場。男子日本・5大会連続のメダル獲得に挑む。

【主な放送・配信スケジュール】

スケート ショートトラックNHK BS/NHK ONE：18時25分～21時15分フジテレビ/TVer：18時～23時10分アイスホッケー 女子予選リーググループB 日本×スウェーデンBSP4K(録画)：22時～24時30分フジテレビ/TVer：18時25分～21時15分スキージャンプ 混合団体TBS/TVer：26時8分～29時50分(11日2時8分～5時50分)NHK BS/NHK ONE：26時40分～28時35分(11日2時40分～4時35分)フィギュアスケート 男子シングル ショートプログラムNHK総合/NHK ONE：26時25分～30時40分(11日2時25分～6時40分)