¡Ö¤«¡¢¤«¡¢¤«¤ï¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö½é¡¹¤·¤¤¡×¡Ö´¶Æ°¤¹¤ë¡×ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥â¥Ç¥ëºÊ¤¬2¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ³ÉÛºÚ·î¤µ¤ó¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@yufudayo)¤Ç4ÅÙÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Í³ÉÛ¤µ¤ó¤Ï¡Ö4th wedding anniversary µîÇ¯°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¾¯¤·Áá¤á¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤¿ ¤Ê¤«¤Ê¤«ÅöÆü°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤âÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¼!!5Ç¯ÌÜ¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡¼!¡×¤ÈÅê¹Æ¡£·ëº§µÇ°Æü¤ò½Ë¤¦¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç4.5Ç¯Á°¤Î¡×¤È¡¢²áµî¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¡¢¤«¡¢¤«¤ï¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö¤¨¤§¡¢ÁÇÅ¨ ¥×¥í¥Ü¡¼¥º¤Î¤È¤¤Ç¤¹¤«??´¶Æ°¤¹¤ë¡×¡Ö½é¡¹¤·¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö4Ç¯Î©¤Á¤Þ¤¹¤«!¼Ì¿¿¤â²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Öº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤È½ËÊ¡¤ä¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2022Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£Í³ÉÛ¤µ¤ó¤ÏÀè·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢½Õº¢¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î½Ð»º¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í³ÉÛ¤µ¤ó¤Ï¡Ö4th wedding anniversary µîÇ¯°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¾¯¤·Áá¤á¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤¿ ¤Ê¤«¤Ê¤«ÅöÆü°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤âÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¼!!5Ç¯ÌÜ¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡¼!¡×¤ÈÅê¹Æ¡£·ëº§µÇ°Æü¤ò½Ë¤¦¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç4.5Ç¯Á°¤Î¡×¤È¡¢²áµî¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï2022Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£Í³ÉÛ¤µ¤ó¤ÏÀè·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢½Õº¢¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î½Ð»º¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë