¡¡2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢¹áÀî¸©¤Î18ºÐ¤È19ºÐ¤ÎÅêÉ¼¾õ¶·¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹áÀî¸©Áªµó´ÉÍý°÷²ñ¤¬¸©Æâ2»Ô2Ä®¡¢4¥«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¤ÇÃê½ÐÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©¤ÎÇ¯ÂåÊÌÅêÉ¼Î¨¡ÊÃê½Ð¡Ë¤Ï¡¢18ºÐ¤¬63.79¡ó¡¢19ºÐ¤¬30.91¡ó¤Ç¡¢10Âå¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ47.79¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ï¡Ö¿¿Åß¤ÎÃ»´ü·èÀï¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¼õ¸³¥·ー¥º¥ó¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ10Âå¤ÎÅêÉ¼Î¨¤ÎÄã²¼¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Ê¤É18ºÐ¤Ï60¡ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©Áª´É¤Ï¡Ö´Ø¿´¤¬¹â¤¤Áªµó¤Ç¡¢ÅêÉ¼¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¼°¤Ê18ºÐ¤È19ºÐ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢2026Ç¯3·îÃæ½Ü¤ËÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢¹áÀî¸©Á´ÂÎ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï56.57¡ó¤Ç¡¢2024Ç¯10·î¤ÎÁ°²ó¤ò3.63¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£