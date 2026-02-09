フェニックス・オープン最終日

米男子ゴルフのフェニックス・オープンは8日（日本時間9日）、TPCスコッツデール（7261ヤード、パー71）で最終日が行われ、首位から出た松山英樹（LEXUS）がプレーオフの末、優勝を逃した。ショットの直前にギャラリーの声でやり直すシーンがあった。米中継局が報じている。

優勝に大きな影響を及ぼしたか。17番まで17アンダーで単独首位。18番をパーで上がれば優勝が決まる場面だった。ただ、松山がパットを打つ時、ギャラリーから声が飛んだ。結局このホールはボギーで、並んだゴッターアップとのプレーオフへ。さらにその後もティーショットの際に再びギャラリーから声が。松山は打ちかけていたが、一度スイングを中断。仕切り直しを余儀なくされた。

米メディア「CBSスポーツ」公式Xもこの場面に注目。ギャラリーの声が入ったシーンを紹介し、「ヒデキ・マツヤマは、プレーオフ1ホール目のティーショットで、スイングをやめざるを得なかった」と記した。

スペインメディア「TenGolf」は、公式YouTubeチャンネルでホールアウト後の松山のインタビューを公開。「正規の18番でミスしてしまって、最後はね、クリス（ゴッターアップ）がいいパットを入れたんで、本当に素晴らしい優勝かなと思います」と、ギャラリーには言及せず、勝者を称えていた。



（THE ANSWER編集部）