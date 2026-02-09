2026W杯でドイツ代表のゴールを守るのは誰になるのか。今冬の市場ではバルセロナで出番を失っていたGKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンがジローナにレンタル移籍し、W杯へアピール期間に入る予定だった。



しかしテア・シュテーゲンは移籍早々に左の太ももを負傷してしまい、手術を受けることになった。今季中の回復は微妙なところで、W杯出場も厳しくなった。



テア・シュテーゲンが守護神候補から外れたとするならば、ドイツ代表のGKは誰になるのか。独『Bild』がこのタイミングで読者にアンケートを取っているが、10万票を集めたこのアンケートで最多43%の票を獲得したのはホッフェンハイムGKオリバー・バウマンだ。





バウマンは好調 ホッフェンハイム の守護神で、 ドイツ代表 デビューを果たしたのは2024年10月のことだ。この時34歳で、かなり遅咲きな代表デビューだったと言える。まだ代表では10キャップのみだが、ドイツのサッカーファンは現在35歳のベテランGKバウマンを支持しているようだ。それに続く2位はバイエルンの守護神マヌエル・ ノイアー で32%だ。 ノイアー EURO2024 終了後に代表引退を表明しているが、2026W杯へ何度も代表復帰案が噂されてきた。本人は昨年11月の インタビュー でも代表から退いたことをアピールしていたが、後継者と考えられてきたテア・シュテーゲンが負傷したことで再び ノイアー 待望論は強まると予想される。3位はシュツットガルトの アレクサンダー ・ニューベル（7%）、ドイツ2部のシャルケGKロリス・カリウス（6%）と続くが、テア・シュテーゲンの離脱で層が薄く感じられるのは確かだ。 ノイアー の代表復帰は魅力的な案となるが、2026W杯で ドイツ代表 のゴールを任されるのは誰だ。