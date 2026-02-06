太田光、高市首相への“責任”質問「失礼だったかもしれないけど…」 真意を明かす
お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、8日放送の衆議院議員選挙特番『選挙の日2026 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし』（後7：53〜深0：00）に出演。エンディングでは、自民党総裁の高市早苗首相とのトークを振り返りながら、自身が抱いている危機感を口にした。
【動画】今回はどうなる…太田光が各党トップに問う！
消費税に関する話題で、太田が「巷の噂では、ここまで勝っちゃうと、自民党内でもやらなくてもいいんじゃないかという声が出てくるかもしれない」と向けると、高市首相が「公約を掲げて選挙を戦って、それでやらないという候補者はいないと信じています」と話した。
太田が「大変失礼なことを言いますが、日本の政治家は責任の所在があやふやになることが多い。もし、できなかった場合、高市さんはどうやって責任を取るんでしょうか？」と質問すると、高市首相は「公約に掲げたから、やるんですよ。そんな暗い話はしないでください！なんかいじわるやなぁ。最初からできへんと決めつけんといてください。これから必死にやろうとしている私に、すごいいじわる」と関西弁を交えて訴えていた。
エンディングでは、太田が「一番印象に残ったのは、やっぱり高市さんとの会話の中で、できなかったらどう責任を取るって、これは失礼な質問だったかもしれないけど、やっぱり日本って、日本って誰がどの部分で責任を取るのか。あるいは「できなかったら…」っていうので「いじわるなこと聞かないでよ」って言われたけど、できなかったことを想定しなくて混乱したことが…。例えば、東日本大震災の原発事故もそうだし、日銀と政府の独立性もそうだし。安全神話みたいなことがあったわけですよね」と指摘。
続けて「それをあえて言葉にしていないことが、日本の政治の一番不安定なところ。これ日本の良さでもあると思うんだけども、憲法改正をする時に、今自衛隊法に、違法な命令を軍人は拒否する義務があるっていうのが、自衛隊法だけないんですね。世界の中で。ほかの軍法には全部ある。それは、上官が違法な命令をするわけないっていうことがあるのかどうかわからないけど、そういうところの想定をしないと、そんな国に、普通の軍隊を持たせるのは、オレは危険なんじゃないかと思う。その成熟していない国が普通の軍隊を持つことの危険さっていうのは感じました」と呼びかけていた。
