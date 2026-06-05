2000年代に「エンタの神様」で大ブレークしたお笑いタレントのまちゃまちゃ（50）が、5日までに更新されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。最近の芸能界について思いを語った。お笑いコンビ「納言」薄幸とお酒を飲みながら語り合う「やさぐれ酒場」の企画にゲスト出演。幸が「今の女芸人と、まちゃさんの時代の女芸人って違いはありますか？」と問うと「あるに決まってるじゃない、四半世