日本代表の山本昌邦技術委員長は４日、モンテレイでの合宿２日目の練習を前に取材に応じ、２度の練習場変更について説明した。本来、今回の合宿はメキシコ１部ティグレスの練習場を予定していたが、悪天候の影響もあってグラウンド状態が悪化し、初日（３日）の練習会場を、本来はＵ−１９日本代表が利用する予定だった大学施設に変更。しかしその大学施設のグラウンドも、芝生の状態がいいとは決して言えなかったため、２日目の