◆米大リーグＤバックス―ドジャース（４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・Ｄバックス戦のスタメンを外れた。今季２度目のベンチスタートとなる。１０連戦の７戦目。二刀流出場翌日の予定通りの休養で、展開次第では試合終盤に代打起用される可能性も残されている。３日（同４日）の同戦では「１番・投手兼ＤＨ」で躍動。投げては６回２安