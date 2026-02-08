この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「あなたを自分だと思っている」から離れられない。粘着質な人の根底にある歪んだ心理とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で、「いつまでも嫌がらせをする…粘着質な人の心理と対処法／異常にあなたへ執着する理由とは？」と題した動画を公開。なぜかいつも監視されている、嫌味を言われるのに離れていかない、そんな「粘着質な人」の心理と具体的な対処法を解説した。



動画の中でRyota氏は、粘着質な人が生まれる心理的背景を7つに分類して説明する。その一つが「あなたの生き方などが羨ましい」という感情だ。氏は、この感情は妬みや嫉妬からくるもので、「相手が持っていないものをあなたが持っている」という状況が根底にあると指摘。相手はあなたに理想を投影すると同時に強い劣等感を抱き、その結果、あなたを引きずり下ろそうと攻撃的な行動に出るのだという。



また、Ryota氏は粘着質な人の心理として「コントロールしたい気持ちがある」点も挙げる。これは相手を支配することで安心感を得ようとする心理であり、自分の価値観こそが正しいと信じて疑わない「正しさの押し付け」でもあると語る。さらに衝撃的な分析として、「相手はあなたを自分自身だと感じている」可能性を指摘。自他の境界線が曖昧なため、自分の思い通りにならないあなたを許せず、まるで自分の身体の一部をコントロールするかのように執着するというのだ。



こうした粘着質な人への最も有効な対処法として、Ryota氏は「反応の量を減らす」ことを推奨する。粘着してくる人は、相手が困ったり萎縮したりする反応をエネルギーにしている。そのため、たとえ嫌味を言われても「ああ、そう思うんだね」とドライに受け流し、相手の土俵に乗らないことが重要だという。反応が得られないと相手は「効果がない」と判断し、やがてエネルギーを消耗して自然と離れていくと氏は結論付けた。