フジテレビ系で放送中のtimeleszの冠バラエティー番組『タイムレスマン』の公式Instagramが、2月7日放送回のスペシャル放送にゲスト出演した木村拓哉との動画を公開した。

【動画】木村拓哉が赤いバラの花を差し出す粋な登場

■木村拓哉の登場にtimelesz全員が起立

『タイムレスマン』の公式Instagramでは、「木村拓哉登場の瞬間」と題して、timeleszが木村拓哉と対面した時の動画を公開した。

木村の登場前に、気配に気づいた原嘉孝が「おぉ！！」と大きな声をあげて驚くと、同時に後列の橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝がすぐさま起立。前列の佐藤勝利、松島聡も続き、事態を把握した菊池風磨と寺西拓人も立ち上がって、「おはようございます！」と口々に挨拶した。

木村も挨拶をした上で、入口のスタンド花から一輪の赤いバラの花を手に取って菊地に手渡す。受け取った菊池は「そんなスタイルでしたっけ？」とツッコミを入れて笑いを誘った。

司会のフジテレビアナウンサーの佐野瑞樹が、木村との共演を覚えているか？と話を振ると、「もちろんです！」と声をそろえるメンバー。

木村は笑顔を浮かべ、「もう覚えてないんじゃない？」と冗談を飛ばすと、佐藤は「いやいや」と否定。菊地も「忘れた日、一日もない」と続けた。その後も、橋本、篠塚が木村と言葉を交わすも、両者とも言葉少なめ。木村を前に、かなり緊張した様子だった。

「全員緊張していておもしろかった」「風磨くん立ち上がるの早い」「しののド緊張かわいい」と緊張するメンバーの姿にコメントが寄せられた他、「木村先輩ありがとうございました」「バラのところ、笑いました」「木村さんのバラ贈呈はさすが」と木村のサプライズにもお礼の言葉が見られた。

また、動画に「祝！ゴールデン進出！4月から毎週金曜よる9時58分」と記されているように、新体制1周年記念SPで、同番組のゴールデン進出が発表され、「ゴールデンおめでとう」「ゴールデンは泣くって！」と祝福の声が相次いだ。

■動画：木村拓哉の登場に、驚いて起立するtimeleszメンバー