米NBCテレビの朝の人気情報番組「トゥデイ」のキャスター、サバンナ・ガスリー（54）が現地時間7日、母ナンシーさん（84）が行方不明になり、誘拐された可能性が持たれている件に関し、「お金は払います」と誘拐犯へのメッセージと思われる動画を公開した。

ナンシーさんは1月31日夜に家族が米アリゾナ州の自宅まで送り届けた後、行方が分からなくなり、玄関前に本人のものと思われる血痕が発見されたことから誘拐された可能性が浮上。その後、複数のメディア宛てに身代金を要求する脅迫状が送られてきた。

ガスリーはインスタグラムに兄と姉に挟まれて手を握りながら並んで座り、「メッセージは受け取りました。理解してます。お願いです。私たちの元に母を返して下さい。そうすれば一緒にお祝いができます」と懇願する動画を新たに投稿。「これが私たちが平和を得られる唯一の方法です。これは私たちにとって非常に大切なこと。お金は払います」と述べ、犯人から何らかの連絡があったことを示唆した。

報道によると、脅迫状では解放と引き換えに数百万ドル相当のピットコインを要求しており、支払期限として5日と記載されていたが、別の文書では9日に期限が設定されていたという。しかし、いずれにもナンシーさんの生存を示す証拠はなく、「母が生きており、拘束しているという証拠を示して欲しい」とガスリーは最初にSNSに公開した動画で訴えていた。

家族がこの間にどのような新たな情報を得たのはかは不明だが、ナンシーさんは持病の薬の服用が必要で、安否が心配されている。（千歳香奈子）