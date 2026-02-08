大谷の発言に韓国メディア注目

ドジャース・大谷翔平投手の発言に、韓国メディアも注目している。米テレビ番組「Access Hollywood」のインタビューでは、ドジャースで歴史的な活躍をしていることについて、フォア・ザ・チームの精神を強調。韓国紙は「相変わらず謙虚な姿を見せてくれた」と称賛した。

大谷は「Access Hollywood」のインタビューで「（ユニホームの）前に書いてあるチームの名前というのは背中に書いてある名前より重いと、よく言われますけど、本当にそういう気持ちで選手全員がドジャースの一員だということに対して誇りをもって、毎日取り組んでいることに僕も1年目から感銘を受けています。自分もその1人でプレーしたいなという気持ちです」とコメント。個人の成績よりもチームの勝利を優先する姿勢を示した。

この発言を取り上げた韓国紙「スポーツ朝鮮」は、「これが本当にメジャーリーグ最高のスター」と指摘。「大谷の並外れた“チームファースト”精神が垣間見ることができるインタビューだ」と伝えた。

チームへの愛着と誇りを語った言葉は、米ファンからも称賛の言葉が殺到。実力だけでなく、その精神性でも世界の野球ファンを魅了している。（Full-Count編集部）