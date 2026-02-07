ヤクルト・奥川恭伸投手（２４）が７日、沖縄・浦添キャンプ第２クール初日にライブＢＰ（実戦形式）初登板。打者のべ８人と対戦し、計３７球を投げて安打性の当たり３本に封じた。

１回目は右の伊藤、左の岩田と２度ずつ対戦。変化球で空振りを奪う場面も見られた。２回目は左の西村、右の育成・モンテルと２度ずつ対戦。モンテルには球場表示でこの日最速の１４８キロを右前に運ばれたが、直後の球でバットをへし折り“リベンジ”した。

「もう少し力が抜けてきて、バランスが良くなってくれば、もうちょっと良くなるのかなと思います。今のままだったら、ちょっと試合にに入ってもしんどいので、そこはもう少し練習します」と自己採点は厳しかったが、投球の合間には笑顔も見られた。

１月の自主トレ期間中から１００球を超える投げ込みを行い、今キャンプでも３日には１１２球の熱投を見せた。「やりたいことはしっかりできています。あくまでシーズンへの準備として、そういう位置づけというか、しっかり練習しようって思っています」と話した右腕。昨季は自身初の開幕投手を務めたが、１８試合で４勝８敗、防御率４・３２だった。大役を振り返り

、「すごく特別なものでした」としたが、２年連続開幕投手に向けては「あんまり（意識は）ないですけど、とにかく１年間１軍にいられるようにして、規定投球回っていうところが目標なので、達成できるように頑張りたいと思います」と力を込めた。