ヤクルトファーム 灼熱の戸田物語（３）今年のヤクルト二軍・戸田球場では、村上宗隆（25歳）をはじめ、一軍主力選手のケガが相次ぎ、「まるで神宮にいるみたいだ」と錯覚してしまう日もあった。復帰までの進行速度に違いはあっても、選手たちに共通しているのは「一軍に戻って活躍すること」と「野球ができる喜び」という思いだ。「焦っても（復帰までの）日にちが短くなることはないので、今日１日をしっかり過ごすことを目標