1泊“3000円”でSAに泊まれる「高速道路のオアシス」に反響殺到！

長距離ドライブの際、疲労困憊で「もう一歩も運転したくない」と感じることもあるでしょう。

そんなドライバーたちの間で、高速道路を降りることなく本格的な休息が取れる「ハイウェイホテル」が、新たな選択肢として注目を集めています。

ハイウェイホテルはその名の通り、高速道路のサービスエリア（SA）やパーキングエリア（PA）に併設された宿泊施設のことで、ビジネスホテルタイプからカプセルホテル、ロッジ形式まで、その形態は多岐にわたります。

現在、東名高速や名神高速といった主要幹線を中心に設置が進んでおり、その充実した設備は単なる「仮眠所」の域を超えています。

例えば、名神高速・多賀SA（下り）にある「レストイン多賀」は、長距離ドライバーのオアシスとして知られる施設です。

和室やツインルームといった本格的な客室に加え、近年ではUSBポートなどを備えたカプセルベッドルームも導入。

さらに大浴場やサウナまで完備されており、湯船に浸かって移動の疲れを芯から癒やすことができます。

宿泊料金は1泊5000円からとリーズナブルで、大浴場のみの利用も可能です。

一方、エンターテインメント性を重視しているのが、東名高速・豊田上郷SA（上り）の「ファーストラウンジ豊田上郷」です。

こちらはカプセル型の宿泊スペースが中心ですが、ラウンジには約1000冊のマンガが並び、コーヒーやソフトドリンクは飲み放題。

マッサージ機も無料で利用できるなど、まるで漫画喫茶のような快適さを提供しています。

タオルや館内着、歯ブラシも完備されているため、準備なしで手ぶら宿泊が可能。

料金は1泊4000円からで、短時間の休憩プランも用意されています。

また、家族連れに人気なのが「ファミリーロッジ旅籠屋」です。

徳島自動車道・吉野川SAをはじめ全国に展開しており、約15畳の広々とした客室にクイーンサイズベッドを2台設置。

軽朝食の無料サービスもありながら、4名1室利用なら1人あたり3000円以下（シーズンによる）で宿泊できるコストパフォーマンスの高さが魅力です。

これらのハイウェイホテルは、施設ごとに特色が異なり、単身のビジネス利用から家族旅行まで、目的や予算に合わせて選べるのが強みです。

ただし、部屋数には限りがあるため、シーズンや曜日によっては予約が取りにくい場合もありますが、「移動の途中でしっかり寝る」という新しい旅のスタイルとして、その存在感は確実に高まっています。

こうしたハイウェイホテルの存在に対し、SNSやネット掲示板ではドライバーから多くの反響が寄せられています。

まず目立つのは、その利便性を歓迎する声です。

「SAの中にホテルがあるのは本当に助かる」「足柄SAの入浴施設はよく使うけど、お風呂に入って布団で寝ると疲れの取れ方が段違い」「車中泊より断然快適」「漫画喫茶のような感覚で仮眠できるのはありがたい。ドリンクバー付きなのも嬉しいポイント」と、車中泊では得られない快適さを評価する意見が多く見られます。

また、高速道路ならではのメリットとして、「高速を降りずに一泊することで、翌朝出発する際に深夜割引が適用されるのがデカい」「料金所を出入りする手間とコストが浮くのは賢い使い方だ」という、経済的な利点に着目するコメントもありました。

一方で、懸念点や要望も上がっています。

「便利なのは間違いないが、絶対的な部屋数が少なすぎる。お盆や正月の帰省シーズンは予約合戦で絶対に泊まれない」「SA内ということは、外のトラックのアイドリング音や走行音がうるさくないか心配。お金を払う以上は静かに眠りたい」といった、キャパシティや防音性に対する不安の声です。

設備面については議論が分かれており、「間仕切りはあるけど上が開いてて気になるから完全個室にして欲しい」という要望がある一方で、「いやいや、あくまで簡易宿泊施設なんだから安さが正義。快適性を求めすぎるなら高速を降りて普通のホテルに泊まるべき」という意見もありました。

さらに、「こうした施設が人気になると、駐車場が一般車で埋まってしまい、プロのトラックドライバーが停められなくなるのでは？」と、物流への影響を心配する声や、「道の駅にもこうした宿泊機能をどんどん併設してほしい」と、一般道での展開を期待する声も見られました。